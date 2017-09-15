İdris'ten gericilik uyarısı

Gerçek kötü kokunun farkına var ve hemen şimdi aydınlık yarınlar için harekete geç.

TDP Genel Sekreteri, Milli Eğitim ve Gençlik eski Bakanı Asım İdris sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Tarlaya dökülen gübre kokusu elbette rahatsız edicidir. Fakat geçici veya önlem alınabilirdir. Ama gericiliğin yaydığı kokuyu ortadan kaldırmak o kadar kolay olmayacaktır." dedi.

İşte o açıklama;

GERÇEK KÖTÜ KOKUNUN FARKINA VAR VE HEMEN ŞİMDİ AYDINLIK YARINLAR İÇİN HAREKETE GEÇ.

Demek ki harekete geçmek için işin ucunun bize dokunması gerekiyor. Kötü koku Lefkoşa'da herkesi rahatsız edince, konu bir anda sosyal medyada gündemin birinci sırasına oturdu.

Dün diğer taraftan laik, demokratik ve hukuk sistemine saygılı bir yaşam biçimi için eylem vardı. Bu eylemde de ülkemizde bir süredir kokusu çıkan gericilik ve yaşam biçimimizin değişimi ile ilgiliydi. Elbette şu anda gericiliğin kokusu herkesin burnunu rahatsız etmedi. Ama sizi uyarmak istediğim nokta da tam buradadır. Çünkü gericilik çok sinsi ve sizi başta rahatsız etmeden ilerleyecek. Kokuyu sonunda duyduğunuzda iş işten geçmiş olacak.

Tarlaya dökülen gübre kokusu elbette rahatsız edicidir. Fakat geçici veya önlem alınabilirdir. Ama gericiliğin yaydığı kokuyu ortadan kaldırmak o kadar kolay olmayacaktır. Gerçekten duyarlılık çocuklarımıza aydınlık gelecek yaratmak için gösterilmelidir.

Gerçek kötü kokunun farkına var ve hemen şimdi aydınlık yarınlar için harekete geç.