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İdris'ten ırkçı olaylarla ilgili çağrı!

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İdris'ten ırkçı olaylarla ilgili çağrı!
Kıbrıs'ın güneyinde gerçekleşen ırkçı olaylarla ilgili konuşan TDP Genel Sekreteri Asım İdris, siyasi ve toplumsal sorumluluk sahibi olan her mercinin gerekli girişimleri en erken zamanda yapması çağrısında bulundu...

TDP Genel Sekreteri Asım İdris kişisel sosyal medya hesabından üzerinden gerçekleştirdiği açıklamada, geçtiğimiz günlerde Kıbrıs’ın güneyinde ırkçı saldırıya maruz kalan Kıbrıslı Türk ve Rumları işaret ederek, “sıfır tolerans anlayışının etkin olmasının gerektiğini” savundu.

Konuyla ilgili devletlerin de büyük pay sahibi olduğunun altını çizen İdris, açıklamasında şu ifadelere yerdi;

“Dünyanın neresinde olursa olsun, toplumsal barış ve huzur ortamını bozacak saldırılara tolerans gösterilmemelidir. Bizim düşüncemize göre, bireyler toplum içinde kimliği ne isterse olsun huzur içinde özgürce yaşayabilmelidir. Devlet otoritesinin en önemli ve en anlamlı görevi de bu olmalıdır. Bu görevi yerine getiremeyen bir devlet otoritesi, ya otoritesini yitirmiştir ya da bizzat devletin kendisi bu işlerin parçası olmuştur. Bu çerçevede Güney Kıbrıs'ta sık sık tekrarlamaya başlayan özellikle Kıbrıslı Türklere yönelik etnik ayrımcılığa dayalı saldırılara karşı sıfır tolerans anlayışıyla etkin önlem alınmasının zamanı çoktan gelip geçmiştir. Güneydeki devlet otoritesi bu olaylara karşı ciddi hukuksal ve idari adımlar atmazsa, maalesef bu fanatik azınlıkların ırkçı saldırıları adada inşaa edilmeye çalışılan barış ve huzur ve yeni işbirliği ortamını zehirleyebilecektir. Bu bağlamda gereğinin yapılmasını sağlamak için güneydeki muhataplarımızla temas kurmak ve ısrarcı olmak gerekmektedir. Siyasi ve toplumsal sorumluluk sahibi olan her merci gerekli girişimleri en erken zamanda yapmalıdır.”

 

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