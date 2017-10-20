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İdris'ten sert eleştiri: CTP, UBP’nin muhalifi değil, aynen devamcısıdır

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İdris'ten sert eleştiri: CTP, UBP’nin muhalifi değil, aynen devamcısıdır
TDP Genel Sekreteri Asım İdris azınlık hükümetine ve muhalefete yüklenerek “CTP, UBP’nin muhalifi değil, aynen devamcısıdır” şeklinde eleştiride bulundu.

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Sekreteri Asım İdris, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden gerçekleştirdiği açıklamasında azınlık hükümetine ve muhalefete yüklenerek “CTP, UBP’nin muhalifi değil, aynen devamcısıdır” şeklinde eleştiride bulundu.

Ana muhalefet partisi Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman’ın şu sıralar Cumhuriyet Meclisi’nde gerçekleştirdiği basın toplantısında dile getirdiği “Ercan Raporu bazı bakanların suç işlediğini ortaya koydu” şeklindeki açıklamasına ilişkin eleştiride bulunan TDP Genel Sekreteri İdris, “söyleyen CTP daha bir yıl öncesine kadar hükümetteydi. CTP, neden 5 yıl önce meydana gelen bu olayı hükümetteyken dile getirmedi?” sorusunu yöneltti.

“UBP ile CTP arasındaki tek fark; UBP bildiğini yapar, CTP ise UBP’nin yaptığını devam ettirir” diyen İdris, ana muhalefeti ‘hükümete gelir gelmez o güne kadar söylediklerini tümden unutan tek parti’ olarak niteledi.

İdris açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

CTP’nin UBP’ye eleştirileri aslında kendinedir.

Son dönemde Ercan Havalimanı’nın ihalesiyle ilgili olarak Cumhuriyetçi Türk Partisi UBP’ye yoğun eleştiriler getirmektedir. CTP Genel Başkanı UBP’ye yönelik özellikle görevi ihmal suçlamaları yapmaktadır. Kuzey Kıbrıs’ı bilmeyen bir kişi bu eleştirilerin, daha dün kurulan ve hiçbir zaman hükümete gelmeyen bir partiden geldiğini sanır. Halbuki durum tam tersidir.

Bugün ortalığı ayağa kaldıran ve bakanları polise şikayet edeceğini söyleyen CTP daha bir yıl öncesine kadar hükümetteydi. CTP, neden 5 yıl önce meydana gelen bu olayı hükümetteyken dile getirmedi? Neden hükümet olarak soruşturma açmadı? Neden başsavcılığı göreve davet etmedi? Neden polise şikayet etmedi? Hükümetteyken bu konuda hiçbir işlem yapmayan, ağzını dahi açmayan bir partiye bugün nasıl güvenebiliriz?

CTP hükümette yaptıkları ile muhalefette söyledikleri arasında en derin çelişkiyi yaşatan partidir. Hükümete gelir gelmez o güne kadar söylediklerini tümden unutan tek partidir. Muhalefette bulunurken destek verdiği her işe hükümette karşı çıkan, itiraz ettiği her şeyi aynen devam ettiren parti CTP’dir.

CTP, DAÜ’nün malı DAK-DAİ’nin peşkeşini devam ettiren, isyan ettiği İlahiyat Koleji’nin açılışını yapan, elektriğin özelleştirilmesi için uğraşıp buna vakti yetmeyen, Ercan’ın peşkeşini aynen devam ettiren partidir.

CTP, UBP’nin muhalifi değil, aynen devamcısıdır. UBP ile CTP arasındaki tek fark şudur: UBP bildiğini yapar, CTP ise UBP’nin yaptığını devam ettirir.

ERHÜRMAN: “ERTUĞRULOĞLU SUÇ İŞLEDİ”

Öte yandan Cumhuriyet Meclisi’nde basın toplantısını sürdüren CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman Ercan Raporu’nun bazı bakanların suç işlediğini ortaya koyduğunu kaydetti.

Erhürman, “birinci soruşturma önergesi Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ile ilgili,  görevi ihmal ederek, ihalesiz işlemle kamuyu zarar uğratmış ve özel bir kişiye menfaat sağlamıştır. Suç isledi” dedi.

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