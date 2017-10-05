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İdris'ten sert vatandaşlık çıkışı! Vatandaşlıklarda hükümet yasayı çiğniyor!

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İdris'ten sert vatandaşlık çıkışı! Vatandaşlıklarda hükümet yasayı çiğniyor!
İdris, ülkedeki vatandaşlık sisteminin, bir partinin, hükümetin kendine çıkar elde edeceği ve suistimale açık bir durumda değil, ülke ihtiyaçlarına uygun, hukuka dayalı, ülke ekonomisini, iradesini ve sosyal hayatını olumlu etkileyecek şekilde olması gere

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Sekreteri Asım İdris, ülkedeki vatandaşlık sisteminin, bir partinin, hükümetin kendine çıkar elde edeceği ve suistimale açık bir durumda değil, ülke ihtiyaçlarına uygun, hukuka dayalı, ülke ekonomisini, iradesini ve sosyal hayatını olumlu etkileyecek şekilde olması gerektiğini kaydetti.

İdris, yaptığı yazılı açıklamada, “UBP-DP hükümetinin göreve geldiği günden itibaren 9 bin 294 kişiyi vatandaş yaptığı, binlerce kişiye istisnai vatandaşlık verdiği, adaya geleli bir hafta olmayan kişileri bile vatandaş yaptığını” ileri sürerek, yasanın çok açık ve istisnai vatandaşlıklar için gerekçe gösterme zorunluluğu olmasına rağmen, hükümetin yasayı bile bile çiğnediğini iddia etti.

“İNSANLARIN İRADELERİNE İPOTEK..”

Hükümetin, 10 bine yakın kişiyi vatandaş yaptığını ve 'biz iktidarda olmazsak, bunlar sizin vatandaşlıklarınızı iptal edecek' şeklinde söylemlerle korku düzeni yaratmaya çalıştığını savunan İdris, "vatandaş yaptıkları insanların iradelerine adeta ipotek koymaya çalışıyorlar" dedi.

Bu ülkede doğan, yıllarca yaşam süren, ‘elinde 25 mühür bulunan’, emeğini, alın terini bu topraklara geçiren kişilerin vatandaş yapılmasına karşı olmadıklarını, itirazlarının hukuk dışılığa, adaletsizliğe, eşitsizliğe ve keyfiliğe olduğunu belirten İdris, siyasi çıkarlar ve oy kaygısıyla yapılan vatandaşlıklara onay vermelerinin mümkün olmadığını söyledi.

Vatandaşlık konusunun ülkedeki iş gücü ihtiyacının nasıl karşılandığı sorunu ile de yakından ilgili olduğuna dikkat çeken İdris, vatandaşlık konusunun sadece bugünkü gündemde olduğu gibi dar çerçevede tartışılmasının ciddi bir eksiklik olduğunu kaydetti.

“İŞLETMELERDE YÜZDE 70 KKTC ÇALIŞANININ OLMASI ZORUNLULUĞUNA UYULMUYOR”

Vatandaşlık konusunun iş gücü açığının kapatılması yönteminin sonucu olduğunu da savunan  İdris; “sonucu değiştirmek için, sorunun kaynağına da tedbir alınması gerekmektedir. Bu da ülke işgücü ihtiyacının neden kaynaklandığı sorusuna, neden KKTC vatandaşlarından kapatılamadığına, KKTC’deki işletmelerde yüzde 70 KKTC çalışanının olması zorunluluğuna uyulmadığı gibi daha bir çok soruya ciddi yanıt ve çözüm aranması gerekmektedir" dedi.

İdris, yurt dışından sağlanacak işgücünün ülkeye gelme sürecinin planlı ve sistemli olması gerektiğini, gelen iş gücünün eğitim, sağlık ve sosyal anlamda yaratacağı sıkıntıların ve ekonomik yüklerinin de en başından hesaplanarak, koşulları buna göre düzenlemek gerektiğini ifade etti.

TDP Genel Sekreteri İdris şöyle devam etti:

"Evet, işgücü bir ihtiyaçtır, fakat ortaya çıkardığı sıkıntılar da gerçekten çok yönlü ve çok büyüktür. TDP olarak vatandaşlık konusunun geniş bir perspektifle ele alınması ve tüm kaynak ve yaratacağı sıkıntıları düşünerek suistimale açık olmayacak şekilde, başından sonuna bir planlamayla çözülebileceğini savunmaktayız."

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