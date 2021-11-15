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İEZB Başkanı Kırmızı 15 Kasım Cumhuriyet Bayramını Kutladı

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İEZB Başkanı Kırmızı 15 Kasım Cumhuriyet Bayramını Kutladı
İEZB Başkanı Kırmızı 15 Kasım Cumhuriyet Bayramını Kutladı

İskele Esnaf ve Zanaatkârlar Birliği Başkanı Serkan Kırmızı, 15 Kasım Cumhuriyet Bayramını, dolayısıyla mesaj yayımladı.

İEZB’den yapılan yazılı açıklamaya göre, tüm halkın bayramını kutlayan İEZB Başkanı Kırmızı, “KKTC’nin devamlılığı; Atatürk ilke ve devrimlerinin izinde olmaya bağladır” dedi. 

KKTC’nin daha yaşanabilir bir ülke olması için çok çalışıp, üretmek zorundayız diyen Kırmızı, mesajının devamında ise şunlara yer verdi: 

“Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde bağımsız, özgür, demokrasi içinde insanca yaşama imkânlarının sürekliliği, öncelikle milletin birlik ve beraberliğine ve tabii ki Atatürk ilke ve devrimlerinin izinde olmaya bağlıdır. Bu sene 38. kuruluş yılı olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin daha yaşanabilir bir ülke olması için önümüzdeki süreçlerde hem ekonomik açıdan güçlenmeli hem de çok çalışıp üretim yapmalıyız. Gerek teknolojik olarak dünya standartlarını yakalamak gerekse dışa bağımlı kalmayacak şekilde üretim yapmayı en öncelikli politikalar arasına almak zorundayız. Toplum olarak artık birbirimizi eleştirmeyi, yıpratmayı ve bireysel hareket etmeyi bir kenara koyup hızla birlik ve beraberlik içinde, birbirimize destek olmalıyız. 

Hep beraber üretmeye başlamamız lazım. Her alanda üretim komiteleri ve takımları oluşturup hızla birbirini destekleyici, yardımcı ve yol gösterici ama en önemlisi ülke olarak ürettiklerimize sahip çıkmalıyız. Ülkemizi hep beraber kalkındırmak en öncelikli görevimiz olmalıdır. Ülkemizi çağdaş, modern ve ekonomik olarak güçlü bir yapıya kavuşturmak için çok çalışmalıyız hem de çok.”

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