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İEZB-MEM, Bemsa İle İş Birliği Protokolü İmzaladı

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Yalnızca bölge esnafını değil son dönemde gençleri ve kadınları da düşünerek projeler geliştiren İskele Esnaf ve Zanaatkarlar Birliği, bu projelerini hayata geçirmek adına iş birliklerine önem veriyor.
İEZB-MEM, Bemsa İle İş Birliği Protokolü İmzaladı

İEZB ‘Teknoloji Atölyesi’ ve ‘Teknoloji ve Bilgi Köprüsü Projesi’ni hayata geçirmek adına BEMSA Kültür, Sanat ve Spor Derneği Etkinlik Merkezi ile iş birliğine gitti. İmzalanan protokole göre Yenierenköy-Dipkarpaz bölgelerinde önemli projeler hayata geçecek. İEZB-MEM Teknoloji Atölyesinin başarıyla yürüttüğü Robotik Kodlama kursları da Yenierenköy’e de taşınacak.

İEZB-MEM, BEMSA İLE İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLÜ İMZALADI

İskele Esnaf ve Zanaatkarlar Birliği bölgesel iş birliklerini genişletmeye devam ediyor. Birlik, BEMSA Kültür, Sanat ve Spor Derneği Etkinlik Merkezi ile iş birliği protokolü imzaladı.  Protokole İEZB Başkanı Serkan Kırmızı ile BEMSA Başkanı Canan Mimar imza attı.

 Protokole göre Teknoloji Atölyesi ve Teknoloji ve Bilgi Köprüsü Projesi kurulacak. Robotik Kodlama, Grafik Tasarım, Sosyal Medya gibi alanlarda eğitim imkanları sağlanacak. İmzalanan iş birliği protokolünde dikkat çeken diğer noktalar ise ;

  1. Ortak konularda eğitim imkânları ve iş fırsatları yaratılacak
  2. İEZB ve BEMSA uyguladığı yasal kural, mevzuat ve faaliyet alanlarıyla ilgili olarak üyeleri bilgilendirecek.
  3. Her iki kurumun üyelerinin kaynaşması ve ortak iş imkânları oluşturulması için çalışmalar yapılacak.
  4. Piyasanın ihtiyaçları doğrultusunda kişilerin bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi sağlanacak.
  5. Piyasanın ihtiyaç duyduğu konularda ortak eğitim faaliyetleri, seminer, panel, gezi ve sosyal etkinlikler düzenlenecek.
  6. Bilgi ve deneyim yönünden sektör ve işletmelerin paralelliği sağlanacak.

KIRMIZI: ÜLKE KALKINMASI İÇİN ÜRETİM ÇOK ÖNEMLİ

BEMSA Kültür, Sanat ve Spor Derneği Etkinlik Merkezi ile imzalanan iş birliği protokolü konusunda açıklama yapan İskele Esnaf ve Zanaatkarlar Birliği Başkanı Serkan Kırmızı, birlik ve derneklerle yapılan iş birliğinin önemine dikkat çekti ve ortak projelerde bir araya gelinmesinin ve ortak hareket edilmesinin bölgesel üretimde kalite ve üretim artışının önünü açacağını belirtti. Ülke kalkınması için toplumsal kalkınma, gelişim ve üretim çok önemlidir diyen Kırmızı, İEZB-MEM ve BEMSA arasında imzalanan iş birliğinin Yenierenköy-Dipkarpaz bölgelerini kapsayacağını, 2 yıl önce başlatılan İEZB-MEM Teknoloji Atölyesinde Robotik Kodlama kurslarının  Yenierenköy’e taşınacağının da müjdesini verdi.

CANAN MİMAR: BÖLGE ÇOCUKLARIMIZIN, GENÇLERİNİN  VE  KADINLARININ YARARINA OLACAK HER TÜRLÜ PROJEYE HAZIRIZ.

Bemsa Kültür Sanat Spor Derneği olarak bölge çocuklarımızın, gençlerinin  ve  kadınlarının yararına olacak her türlü projeye hazırız.

IEZB Başkanı Serkan Kırmızı’nın  bizlere sunduğu  sürdürülebilir projeler bizleri de heyecanlandırmıştır

Bölgemiz insanının üretme isteğini artıracak üstelik ürettigi ürunleri satacagi pazarların kuracağı  projelere dahil  olmayı canı gönülden istiyoruz.

Dernegimiz fiziki olarak birçok kültürel etkinligi gerçekleştirmeye müsaittir.

Biraz destekle derneğimizi daha kullanışlı hale getirip birçok kültürel, sanatsal,sportif, bilimsel projeleri dernegimizde  gerçekleştirebilecegiz

İskele Esnaf ve Zanaatkarlar Birliği’nin  bize böyle güzel  ve bölge insanımıza yararlı projeleri birlikte gerceklestirme şansı verdiği için  dernegim adına kendilerine çok teşekkür ederim.

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