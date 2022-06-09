  • BIST 2.554,85
  • Altın 1023.287
  • Dolar 17.2046
  • Euro 18.4602
  • Lefkoşa 26 °C
  • Mağusa 27 °C
  • Girne 26 °C
  • Güzelyurt 24 °C
  • İskele 27 °C
  • İstanbul 20 °C
  • Ankara 18 °C
SON DAKİKAAstım ve alerjik havayolu hastalıkları birbirinden ayrı değerlendirilmemeli!

İEZB'de ücretsiz sertifikasyon programları başlıyor

» »
son başvuru 16 temmuz
İEZB'de ücretsiz sertifikasyon programları başlıyor

image-002.png

SERTİFİKASYON PROGRAMLARI BAŞLIYOR

İskele Esnaf ve Zanaatkarlar Birliği (İEZB) Kıbrıs Türk Elektrik Müteahhitleri Birliği (KTEMB) ile önemli bir ortaklığa imza attı. Her iki birlik; öğrenciler, mesleğe ilgi duyanlar ve elektrik müteahhitliği alanında çalışmak isteyenler için ücretsiz sertifikasyon programları başlatıyor.

‘TEMEL ELEKTRİK VE TEMEL MATEMATİK’ KURSLARI VERİLECEK

İEZB ve KTEMB işbirliğinde gerçekleşecek ücretsiz sertifikasyon programları Ağustos ayında başlayacak. ‘temel elektrik ve temel matematik’ derslerinin verileceği kurslardan ücretsiz yararlanmak isteyenlerin en geç 16 Temmuz’a kadar kayıt formunu doldurması gerekiyor.

 

iezb.jpg

 

ONLINE KAYIT YAPILABİLECEK

Öğrencilerin ve mesleğe ilgi duyanlar ile elektrik müteahhitliği alanında çalışmak isteyenlerin kurslara katılabilmelerini sağlamak için kurslar Mesai bitimi ve okul sonrası saatlerde yapılacak. Kursa katılım başvuruları ise online yapılabilecek. Kurslara ilgi duyanların aşağıda linki tıklayıp, başvuru formunu doldurmaları yeterli olacak

https://www.iezb.org/online-islemler/kurs-basvurusu.html?lang=tr

 

İŞ FIRSATLARI SUNULACAK

Ücretsiz sertifikasyon programlarına düzenli katılanlara iş imkanı da sağlanabilecek. Program sonunda yapılacak değerlendirmelerde başarılı olanlar sertifikaları verilirken, sertifika almaya hak kazanan kişilere de  talep etmesi halinde KTEMB üye firmalarda iş fırsatları sunulacak.

 

iezb-sertifika-programi.jpeg

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Mağusa-İskele-Yeniboğaziçi İmar Planı hakkında verilen ara emri kararı kesinleşti09 Haziran 2022 Perşembe 09:52
  • Acı kayıp! Özel Gürses yaşamını yitirdi09 Haziran 2022 Perşembe 09:43
  • Prrof. Amca: Kıb-Tek’e tam zamanlı bir yönetim kurulu başkanı uygun olur09 Haziran 2022 Perşembe 09:30
  • Özel Gürses hayatını kaybetti09 Haziran 2022 Perşembe 09:24
  • “Özgürlük senden büyük, DOKUNMA!” eylemleri başladı...09 Haziran 2022 Perşembe 09:13
  • Kuzey Kıbrıs toplumsal hizmet kulüpleri federasyonu, lions kulünler ve sağlık bakanlığı iş birliğinde aşı merkezi açılıyor09 Haziran 2022 Perşembe 09:07
  • HAKSEN’den İskan ve Rehabilitasyon Dairesi Müdürlüğü’yle İlgili Açıklama:09 Haziran 2022 Perşembe 09:02
  • Lefke Ceviz Festivali düzenleniyor09 Haziran 2022 Perşembe 08:42
  • Limasol Türk Kooperatif Bankası 83 Yaşında09 Haziran 2022 Perşembe 08:39
  • KIB-TEK'ten elektrik borcu olanlara uyarı09 Haziran 2022 Perşembe 08:35
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti