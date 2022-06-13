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İfade özgürlüğü mücadelesi ilk olumlu sonuç alındı; tasarılar komitede görüşülmeyecek

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İfade özgürlüğü mücadelesi ilk olumlu sonuç alındı; tasarılar komitede görüşülmeyecek
İfade özgürlüğü mücadelesi ilk olumlu sonuç alındı; tasarılar komitede görüşülmeyecek

İfade özgürlüğü mücadelesi ilk olumlu sonuç alındı; tasarılar komitede görüşülmeyecek
*Başbakan Üstel’le görüşen KTGB Yönetim Kurulu karşı çıkılan tasarıların ele alınacağı bir çalışma grubu oluşturulmasında uzlaştı
*KTGB eyleme destek veren herkese teşekkür etti Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği, ifade özgürlüğünü sınırlayan üç yasa tasarısına karşı geçen haftadan bu yana başlattığı eyleminde başarıya ulaştı.
“Özgürlük Senden Büyük #Dokunma” sloganıyla başlayan ve dün geceden bu yana Meclis önünde sürdürülen “Özgürlük İçin 24 Saat” direnişi sonuç verdi. Eylem sürerken Başbakan Ünal Üstel’in çağrısıyla yapılan görüşme sonucunda, Ceza, Müfsidane Yayınlar, Özel Hayatın ve Hayatın Gizli Alanının Korunması Yasa Tasarılarındaki değişikliklerin Meclis komitesi gündemine getirilmemesi, bu yönde bir ön çalışma grubuyla tasarıların yeniden düzenlenmesi konusunda uzlaşıya varıldı.
KTGB Başkanı Emin Akkor, günlerdir süren mücadelenin olumlu bir noktaya gelinmesini sağladığını açıkladı.
Akkor, mücadelenin bu konuda kesin sonuç alınıncaya kadar devam edeceğini; Başbakan’la varılan uzlaşı uyarınca gerekli çalışmanın süratle tamamlanması için üzerlerine düşeni yapacaklarını söyledi.

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Akkor, kaygılarının ortadan kaldırılmaması ve yasaların çağdaş, demokratik ilkelerle düzenlenmemesi halinde eylemlilik sürecine farklı mecraları da kullanarak devam edeceklerini ifade etti.
Akkor, yasalarla ilgili çalışmada Kıbrıs Türk Barolar Birliği de Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği’ne hukuki destek sağlayacağını açıkladı.

Öte yandan KTGB’nin 24 saatlik eyleme yurt dışından da gazeteci örgütleri destek verdi.
Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü, Türkiye Çağdaş Gazeteciler Derneği de destek belirtti.
Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği’nin Özgürlük İçin 24 Saat eylemi Cumhuriyet Meclisi önünde saat 21.00’e kadar gazetecilerin, sivil toplum örgütü temsilcilerinin ve milletvekillerinin katıldığı canlı yayınlarla devam edecek.
Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği, mücadeleye sahip çıkan üyelerine, tüm gazetecilere, sivil toplum örgütlerine, sendikalara, meslek örgütlerine, siyasi partilere ve en başından beri mücadelenin ortak olduğunun bilinciyle eyleme maddi manevi destek veren herkese teşekkür etti.

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