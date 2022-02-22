“İfade özgürlüğünün kullanılmasında devlet sorumluluk üstlenmeli”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Ürün Solyalı, Basın Emekçileri Sendikası Başkanı Ali Kişmir‘e yazdığı bir yazıdan dolayı 10 yıl hapis öngörülen Ceza davası açılmasını karşısında devletin sorumluluk yüklenmesi gerektiğini vurguladı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Solyalı, düşünce, ifade ve haberleşme özgürlüklerinin modern toplumların vazgeçilmez temel hakları arasında sayıldığını, basın üzerinde, Ceza davası yöntemi ile veya herhangi bir şekilde kurulmaya çalışılan baskının kabul edilemez olduğunu söyledi.

Solyalı, “Askeri Suç ve Cezalar Yasası altında 26. Madde’de “GKK’nın manevi şahsiyetini herhangi bir şekilde tahkir ve tezyif eden kişi 10 yıla kadar hapis cezası alır” gibi soyut ve düşünceyi açıklama/ifade üzerinden ortaya konan bir suçlama ve bu maddenin kullanılarak özelde Ali Kismir ve tüm basın emekçileri üzerinde ceza davası vasıtasıyla baskı kurulması da kabul edilmezdir” dedi.

Solyalı, “İfade özgürlüğü, demokratik toplumun esaslı temellerinden biri olup, demokratik toplumun ilerlemesi ve her bir bireyin kendini geliştirmesinin temel şartlarından biri olduğu gerçeğinden hareket ile bunu cezalandırmak değil, bu hakkın kullanılabilmesi için devlet sorumluluk yüklenmelidir” ifadelerini kullandı.