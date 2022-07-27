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İflas eden Tatil.com’u kim satın aldı?

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Pandeminin getirdiği olumsuz rüzgardan çok etkilenen tatil.com, geçtiğimiz Şubat ayında faaliyetlerini durdurmuştu. CRM Grup, marka ve altyapı haklarını satın alarak, tekrardan markayı ayağa kaldırma adımları atıyor.
İflas eden Tatil.com’u kim satın aldı?

Türkiye’nin ilk ve tek seyahat portalı olarak 1998 yılında kurulan Tatil.com geçen yıldan bu yana mali anlamda zor bir dönemdeydi. Yeniden yapılanma sürecine giren Tatil.com’u yine sektörünün öncü markalarını bünyesinde barındıran CRM Grup devraldı.

Türkiye’nin ilk ve tek seyahat portalı olarak 1998 yılında kurulan Tatil.com geçen yıldan bu yana mali anlamda zor bir dönemdeydi. Yeniden yapılanma sürecine giren Tatil.com’u yine sektörünün öncü markalarını bünyesinde barındıran CRM Grup devraldı.

Turizmde Halimax, CRM Turizm’in ardından sektördeki üçüncü yatırıma imza attıklarını söyleyen CRM Grup Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Becer, “Turizm sektöründe 15 yılı aşkın süredir, pazarlama, satış ve dijital marketing hizmeti veriyoruz. Geçen yıl Holimax ile sektörde B2C satış operasyonuna da başladık, eş zamanlı olarak Le Chic Fethiye Otel’i de bünyesine katarak otel işletmeciliğinde de boy gösterdik” dedi.

Tatil.com yatırımıyla birlikte turizm sektörüne ciddi bir ivme kazandırmayı hedeflediklerini belirten Ramazan Becer, “Tatil.com Türkiye’nin en iyi tatil domainlerinden biri. Global pazarda çok ciddi bir altyapısı var. Hedefimiz tatil.com’u tüm dünyaya hizmet eden bir seyahat portalı haline getirmek. Hem yurtiçi hem yurtdışı pazarında yönetilecek iyi bir dijital süreçle, ülkemizin tanıtımına ciddi katkı sağlayacak. Bu oluşumun içerisinde olmaktan çok mutluyuz” diye konuştu.

208 ülkede 600 binden fazla otelle anlaşması bulunan Tatil.com, yaklaşık çeyrek asırdır faaliyet gösteriyor. Yurt içi ve yurt dışı otel, uçak, kişiye özel ve grup tur paketleri için rezervasyon yapılabilen Türkiye’nin ilk ve tek seyahat portalı olarak bilinen şirketin bir dönem farklı şehirlerde yaklaşık 90 yetkili satış ofisi bulunuyordu.

tatil.com, Şubat ayında faaliyetlerini durdurmuştu

2020 yılı itibariyle tüm dünyayı etkisi altına alan ve tüm sektörleri hazırlıksız yakalayan pandemi süreci, turizm sektörüne de çok büyük darbe vurdu. Ekonomik olarak dara giren sektörlerin başında gelen seyahat turizmi, iade ve iptal yükümlülükleriyle ciddi mali sıkıntılarla karşı karşıya kaldı. Bu süreçte ekonomik olarak zarar gören markalardan biri olan tatil.com’u tekrar tüketiciyle buluşturduklarını belirten Becer, “Pandeminin getirdiği olumsuz rüzgardan çok etkilenen tatil.com, geçtiğimiz Şubat ayında faaliyetlerini durdurmuştu. CRM Grup olarak, marka ve altyapı haklarını satın alarak, tekrardan markayı ayağa kaldırma adımlarımızı attık” diye konuştu.

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