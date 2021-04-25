  • BIST 1.345
  • Altın 478,740
  • Dolar 8,3255
  • Euro 10,0324
  • Lefkoşa 20 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 19 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 14 °C
SON DAKİKA54'ü yerel 71 pozitif vaka

İftar sofrasındaki tartışmada kardeşini öldürdü

»
Şanlıurfa'da, 42 yaşındaki E. B., iftar sofrasında tartıştığı kardeşini bıçaklayarak öldürdü.
İftar sofrasındaki tartışmada kardeşini öldürdü

Şanlıurfa'da, 42 yaşındaki E. B., iftar sofrasında tartıştığı kardeşini bıçaklayarak öldürdü.

Şanlıurfa’da meydana gelen olayda, iddiaya göre iftar sofrasında iki kardeş arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. 

Kısa sürede büyüyen tartışmada bedensel engelli olduğu öğrenilen E. B., mutfaktan aldığı bıçakla kardeşini göğsünden yaraladı. Kanlar içerisinde yere yığılan E. B.’nin kardeşi için diğer aile fertleri, polis ve sağlık ekiplerinden yardım istedi. İhbarla eve gelen ekipler tarafından ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan kardeşi, doktorlar müdahaleye rağmen kurtaramadı. E. B. ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Polis arama yapmak isteyince boğazını kesti...Üzerinden suikast kalemi çıktı25 Nisan 2021 Pazar 19:12
  • DEVA kurucusundan HDP'ye: Umarım sizin de soyunuz tez zamanda tükenir25 Nisan 2021 Pazar 18:32
  • Şenol Güneş:''Tarkan'dan yeni şarkı bekliyoruz''25 Nisan 2021 Pazar 18:20
  • Yasadışı kumar sadece izleniyor...100 milyar TL’nin döndüğü tahmin ediliyor25 Nisan 2021 Pazar 18:13
  • Flash TV ekranlara geri dönüyor25 Nisan 2021 Pazar 18:11
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın danışmanı Ayhan Oğan: ABD hiçbir zaman müttefikimiz olmamıştır25 Nisan 2021 Pazar 18:07
  • Caretta caretta silahla vuruldu!25 Nisan 2021 Pazar 17:45
  • VeBitcoin CEO’su İlker Baş ifade verdi: Aylık gelirim 1 milyon 500 bin lira civarında25 Nisan 2021 Pazar 17:21
  • Türkiye'de Bilim kurulu üyesi: Tam kapanma gelebilir25 Nisan 2021 Pazar 17:19
  • "KEŞKE YAPSAYDIK" DEDİLER AKP yöneticileri 'soykırım yok' derken nefret diline sarıldı25 Nisan 2021 Pazar 13:55
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti