İftar sofrasındaki tartışmada kardeşini öldürdü

Şanlıurfa'da, 42 yaşındaki E. B., iftar sofrasında tartıştığı kardeşini bıçaklayarak öldürdü.

Şanlıurfa’da meydana gelen olayda, iddiaya göre iftar sofrasında iki kardeş arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Kısa sürede büyüyen tartışmada bedensel engelli olduğu öğrenilen E. B., mutfaktan aldığı bıçakla kardeşini göğsünden yaraladı. Kanlar içerisinde yere yığılan E. B.’nin kardeşi için diğer aile fertleri, polis ve sağlık ekiplerinden yardım istedi. İhbarla eve gelen ekipler tarafından ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan kardeşi, doktorlar müdahaleye rağmen kurtaramadı. E. B. ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.