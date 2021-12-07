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İğne Ve Şırınga Ihtiyacını Ortadan Kaldıran 3D Baskılı Aşı Yaması

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İğne Ve Şırınga Ihtiyacını Ortadan Kaldıran 3D Baskılı Aşı Yaması
İğne Ve Şırınga Ihtiyacını Ortadan Kaldıran 3D Baskılı Aşı Yaması

ABD’de, Stanford ve Kuzey Carolina Üniversitesi’nden bilim insanları iğne gereksinimini ortadan kaldıran 3D baskılı aşı yaması geliştirdi.
Kuzey Carolina Üniversitesinin yazılı açıklamasında, iki üniversite bilim insanlarının ortak çalışmasıyla elde edilen 3D baskılı aşı yamasının insanların kendi başına uygulayabileceği kolaylıkta olduğu ve özel depolama gereksinimini ortadan kaldıracağı anlatıldı.

Stanford Üniversitesi profesörü Joseph M. DeSimone, “Bu teknolojiyi geliştirirken, daha düşük dozlarda, acısız ve kaygısız bir şekilde aşıların daha hızlı küresel gelişimi için temel oluşturmayı amaçlıyoruz” sözlerine yer verildi.

Koronavirüs için mikro iğneli aşı yamaları yapılabilir

UNC’de mikrobiyoloji ve immünoloji bölümünde araştırmacı olan Shaomin Tian ise, ​​”Yaklaşımımız, performans ve maliyet açısından en iyi mikro iğneleri yapmak için bize çok sayıda tasarım serbestliği sağlıyor ve mikro iğneleri doğrudan 3D yazdırmamıza izin veriyor” dedi.

3D tekniğiyle yara bandına benzeyen ince bir yamanın üzerine yazdırılabilen aşının, yama üzerindeki mikro iğneler sayesinde derinin altına iletilebildiği, ayrıca bir şırınga ve iğneye ihtiyaç duyulmadığı bilgisi paylaşıldı.

Ayrıca, 3D tekniğiyle uygulanan aşının geleneksel iğneyle enjekte edilen aşıya göre daha fazla koruma sağlayabildiğini anlatan bilim insanları, grip, kızamık, hepatit ve hatta koronavirüs için mikro iğneli aşı yamaları oluşturulabileceğini söyledi.

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