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İğnesiz Covid-19 aşısına onay çıktı: Nefes çekerek kullanılacak

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Corona virüsü salgınının başladığı ülke olan Çin'de iğnesiz Covid-19 aşısında umut verici bir gelişme yaşandı.
İğnesiz Covid-19 aşısına onay çıktı: Nefes çekerek kullanılacak

Dünya çapında 6 milyondan fazla insanın ölümüne sebep olan corona virüsü salgınıyla mücadelede umut verici bir haber Çin’den geldi.

Çin, iğnesiz ve burundan nefes çekilerek kullanılan Covid-19 aşısına onay verme kararı aldı. Tianjin merkezli CanSino Biologics tarafından geliştirilen aşının, Covid-19 aşısından ve iğneli aşılardan korkanlara bir alternatif olması bekleniyor.

Çin yönetiminin aldığı karar sonrasında CanSino Biologics’in hisse değeri yüzde 14.5 artarken bu aşının insanlar üzerinde denendiği ve olumlu sonuçlar verdiği belirtildi. Burundan alınan aşının hücresel bağışıklığı artırması beklenirken, mukozada da korumayı artırmasının beklendiği belirtildi.

Uzmanlar ve yetkililer, havadaki parçacıklar aracılığıyla bulaşan Covid-19’a karşı geliştirilen iğnesiz aşının bireyler tarafından ev ortamında da rahatlıkla yapılabileceği duyuruldu.

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