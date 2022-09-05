İğnesiz koronavirüs aşısına onay çıktı: Nefes çekerek kullanılacak

Koronavirüs salgınının başladığı ülke olan Çin'de iğnesiz koronavirüs aşısında umut verici bir gelişme yaşandı.

Dünya çapında 6 milyondan fazla insanın ölümüne sebep olan Koronavirüs salgınıyla mücadelede umut verici bir haber Çin’den geldi.

Çin, iğnesiz ve burundan nefes çekilerek kullanılan Koronavirüs aşısına onay verme kararı aldı. Tianjin merkezli CanSino Biologics tarafından geliştirilen aşının, Koronavirüs aşısından ve iğneli aşılardan korkanlara bir alternatif olması bekleniyor.

Çin yönetiminin aldığı karar sonrasında CanSino Biologics’in hisse değeri yüzde 14.5 artarken bu aşının insanlar üzerinde denendiği ve olumlu sonuçlar verdiği belirtildi. Burundan alınan aşının hücresel bağışıklığı artırması beklenirken, mukozada da korumayı artırmasının beklendiği belirtildi.

Uzmanlar ve yetkililer, havadaki parçacıklar aracılığıyla bulaşan Koronavirüse karşı geliştirilen iğnesiz aşının bireyler tarafından ev ortamında da rahatlıkla yapılabileceği duyuruldu.