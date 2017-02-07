İhale Ankara'da gerçekleşiyor...

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı tarafınca yapılan açıklamada, 3 canımızı alana Girne Dağ Yolunun çift şerit olması için ihaleye çıkılacağını kaydetti.

“Girne dağ yolu için ihale 27 Şubat’ta”

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Kemal Dürüst, 2017 bütçe kalemlerinin açılmaya başlaması ile birlikte, karayolları alanında önemli projelerin de hayat bulmaya başladığını belirterek, “Karayolları alanımızda, 2017 yılının atılım yılı olarak değerlendirebileceğimiz önemli projelerin hayata geçmesi için düğmeye bastık” dedi.

Bakan Dürüst, 2017 yılını karayolları alanında atılım yılı olarak belirleyecek önemli projelerin başında gelen, 17 km’lik Değirmenlik – Girne arasındaki yolun (dağ yolu) bölünmüş yol olarak çalışmaların tamamlandığını ve 27 Şubat tarihinde Ankara’da ihaleye çıkılacağını belirtti.

İhale sürecinin tamamlanması ile birlikte, Mayıs ayının sonu Haziran ayının başı gibi yol yapım çalışmalarına başlanacağını belirten Bakan Dürüst, yol güzergahında bulunan arazilerin büyük bir kısmının devlet arazisi olduğuna dikkati çekerek “yine de tedbirli davranarak, kamulaştırma sorunları nedeniyle bazı proje çalışmalarında karşılaştığımız sorunlarla bir kez daha karşılaşmamak adına, Tapu Dairemiz ile işbirliği içerisinde araştırmalarımızı ciddiyetle sürdürüyoruz. İhale süreci içerisinde çalışmalarımızı ciddiyetle tamamlayarak, yılların sorunu haline gelen Girne Dağ yolunun yenilenmesi projesinin en kısa süre içerisinde tamamlanması için üzerimize düşen ne varsa titizlikle yapacağız” dedi.

Girne doğu çevre yolu ihalesi de 27 Şubat’ta…

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Kemal Dürüst, Değirmenlik – Girne (Dağ yolu) yolunun, çift şerit yol olarak yenilenmesi ile ilgili olarak projenin 27 Şubat tarihinde Ankara’da ihaleye çıkacağı noktasındaki açıklamalarının yanında, eş zamanlı olarak aynı tarihte Girne doğu çevre yolu projesinin de Ankara’da ihaleye çıkacağını belirtti.

Girne’nin merkezinden doğu istikametindeki yolun, trafik açısından yetersiz olmasından kaynaklı olarak, Girne merkezinden başlayarak Çatalköy kavşağına kadar olan 9 km’lik yolun, çift şeritli yol olarak düzenlenmesinin kaçınılmaz olduğuna dikkati çeken Bakan Dürüst, yolun yenilenmesi ile ilgili olarak kamulaştırma çalışmalarının büyük bir kısmının tamamlandığının altını çizdi.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Kemal Dürüst, 27 Şubatta ihale çıkacak olan ve toplamda 26 km olan her iki projenin, karayolları alanında ülkenin en önemli yatırımı olacağının altını çizdi.

Bakan Dürüst açıklamasında ayrıca Girne Alsancak arasındaki yolun çift şeritli yol yapılması ile ilgili çalışmaların da süratle devam ettiğini belirtti.