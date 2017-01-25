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İhale tartışması, problemleri gün yüzüne çıkarttı

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İhale tartışması, problemleri gün yüzüne çıkarttı
KKTC’nin önde gelen kurumlarından Kıb-Tek’te kılıçlar çekildi...

Makamlar arasında meydana gelen hizipleşme, kurumu zor durumda bırakırken, halk nezdindeki prestijinin de yok olmasına neden oluyor.

Kıb-Tek’te yaşanan ihale tartışmasının ardından, bazı birim sorumluları ile yönetim arasında meydana gelen kavga kurumda yaşananların gün ışığına çıkmasına neden oldu.

ASBAŞKAN SAYGINLIĞINI YİTİRDİ

Kıb-Tek Lojistik Müdür Muavini Ali Horoz, Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Erçen’e gönderdiği yazıda Yönetim Kurulu Asbaşkanı Ersin Görsay’ı şikâyet ederek, Görsay’ın atandığı günden itibaren sorumluluklarını, kaos,  adam kayırma ve mesnetsiz işlerde kullandığını bu nedenle de saygınlığını kaybettiğini dile getirdi.

KIB-TEK’İN YENİDEN KURUMSALLAŞMAYA İHTİYACI VAR

Müdür Muavini Ali Horoz yazısına devamla, Asbaşkan Ersin Gösay’ın, çözüm odaklı olmadığını, elinde tuttuğu yönetim, erkini sorun odaklı ve empatiden uzak çatışma kültürü için kullandığını belirtti.  Asbaşkanın çeşitli kademelerde çatışma kültürünü tetiklediğini ve çalışanın enerjisini öldürdüğünü belirten Ali Horoz, kurumun yeniden yapılandırma ve kurumsallaşmaya ihtiyacı olduğunu dile getirdi.

MESAJ KAVGAYA VE KAOSA TARAF OLUN İÇERİYOR

Başkan tarafından atanmış yönetim kurulu üyeleri ile diğer atanmışların Genel Müdür ile üretken çalışma yapısını sabote ettiğine vurgu yapan ve Asbaşkanın ya bizden yada karşı taraftan olacaksınız diyerek kendilerini tehdit ettiğini belirten Ali Horoz, gönderilen yazı açıkça kavgaya ve kaosa taraf olun mesajı içermektedir dedi.

ARŞİV KURALLARI ALT ÜST EDİLDİ ETİK DAVRANILMADI

Ali Horoz, Yönetim Kurulu Başkanına gönderdiği yazısında, kurum ile ilgili hususları içeren mesaj Genel Müdüre tebliğ edilmeli idi. Yönetim Kurulu üyelerinin haberi olmadan, arşiv kuralları alt üst edilerek, etik olmayan şartlarda bize tebliğ edilen tebligat Genel Müdürü asla takmayın. Diğer yönetim kurulu üyelerini asla dikkate almayın. Onlarla beraber hiçbir yükümlülüğe girmeyiniz anlamı taşıyor ifadesinde bulundu. 

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