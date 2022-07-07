İhalesiz yakıta imza atmadılar... KIB-TEK'de 4 Yönetim Kurulu üyesi istifa etti!

KIB-TEK'de 4 Yönetim Kurulu üyesi istifa etti!

Başbakan Ünal Üstel ihalesiz şekilde doğrudan yakıt alımına imza atmayacak üyelerin istifasını istedi, KIB-TEK Yönetim Kurulu üyesi dört kişi istifa etti.

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KIB-TEK'de yedi kişilik yönetim kurulunda UBP tarafından atanan Ersan Karataş, Samet Biricik, Erman Faydalı ile YDP tarafından atanan Ramazan Kartal istifa dilekçelerini yazıp iletti.

HEDEFTE ATUN

Kıb-TEK'in bağlı olduğu Maliye Bakanı Sunat Atun ile Başbakan Ünal Üstel'in arası açılmış durumda. Kulislerde Atun ile Üstel'in büyük bir tartışma içerisinde olduğu konuşuluyor.

YA ATUN YA ÜSTEL