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İhalesiz yakıta imza atmadılar... KIB-TEK'de 4 Yönetim Kurulu üyesi istifa etti!

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KIB-TEK'de 4 Yönetim Kurulu üyesi istifa etti!
İhalesiz yakıta imza atmadılar... KIB-TEK'de 4 Yönetim Kurulu üyesi istifa etti!

KIB-TEK'de 4 Yönetim Kurulu üyesi istifa etti!

Başbakan Ünal Üstel ihalesiz şekilde doğrudan yakıt alımına imza atmayacak üyelerin istifasını istedi, KIB-TEK Yönetim Kurulu üyesi dört kişi istifa etti.

 

YÖNETİMDE ÇOĞUNLUK YOK

KIB-TEK'de yedi kişilik yönetim kurulunda UBP tarafından atanan Ersan Karataş, Samet Biricik, Erman Faydalı ile YDP tarafından atanan Ramazan Kartal istifa dilekçelerini yazıp iletti.

 

HEDEFTE ATUN

Kıb-TEK'in bağlı olduğu  Maliye Bakanı Sunat Atun ile Başbakan Ünal Üstel'in arası açılmış durumda. Kulislerde Atun ile Üstel'in büyük bir tartışma içerisinde olduğu konuşuluyor.

 

YA ATUN YA ÜSTEL

Yaşanan kriz sonrasında ya Sunat Atun'un görevden alınması ya da Ünal Üstel'in  Başbakanlık görevini iade etmesi bekleniyor.

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