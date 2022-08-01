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İhalesiz yakıtı, vatandaş ödeyecek!

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Temmuz ayı elektrik faturaları, vatandaşı çıldırttı.
İhalesiz yakıtı, vatandaş ödeyecek!

Temmuz ayı elektrik faturaları, vatandaşı çıldırttı

İhalesiz bir şekilde yakıt alınan ve sürekli zarara uğrayan KIB-TEK'te borç yükü vatandaşın sırtına yükleniyor. 

Buna göre bir önceki ay, 200-300 TL gelen elektrik faturaları, bu ay 900-1000 TL civarında geldi.

Gelen faturalar karşısında, vatandaş öfkeden çılgına döndü.

Hayatın giderek pahalandığı ülkemizde vatandaşlar, kara kara temel tüketim maddesi olan elektrik faturalarını nasıl karşılayacağını ve bu kavurucu yaz sıcaklarında en uygun şekilde nasıl serinleyeceklerini düşünmeye başladı. 

Bu kapsamda başta KIB-TEK olmak üzere hükümete de öfke artıyor.

 

 

kaynak : Gündem Kıbrıs 

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