İHH Afrika'da 'insanlık' bayrağını taşıyor

İHH İnsani Yardım Vakfı, Sudan’ın Darfur bölgesinde açtığı 60 yeni su kuyusundan sonra, Çad sınırına yakın bir bölgede 30 yeni su kuyusu daha açmak için çalışmalara başladı.

Dünyada her 10 kişiden biri suya erişemiyor. Kuraklık, yokluk, hızlı nüfus artışı ve kirlilik içilebilir temiz su kaynaklarını tehdit ediyor. Milyarlarca insanın sağlıklı suya sahip olamadığı dünyamızda kitlesel hastalıklar giderek artıyor.

İHH İnsani Yardım Vakfı ise dünya üzerinde su sıkıntısı problemi yaşayan milyonlarca insanın her türlü ihtiyacını giderebileceği temiz suya ulaşabilmesi için çalışmalarını sürdürüyor. Bu çalışmaların başında ihtiyaç bölgelerinde su kuyularının açılması geliyor.

Su kuyusu çalışmaları kapsamında İHH, Sudan Darfur’un batı yakasında bulunan Umshalaya Bölgesi'nde 60 yeni su kuyusunu daha hizmete açtı. Hayırseverlerin bağışları ile açılan su kuyularından yaklaşık olarak 24 bin Afrikalı istifade edecek.

BUGÜNE KADAR HİÇBİR YARDIM KURULUŞUNUN UĞRAMADIĞI BÖLGE: KABAR

Su kuyularının açılışları için bölgeye giden İHH Su Kuyusu Projeler Koordinatörü Celil Özatamer, “açılan 60 yeni su kuyusu ile birlikte Sudan’ın genelinde toplamda yaklaşık olarak 300 adet su kuyusuna ulaşmış olduk” dedi. 60 su kuyusu ile yetinmeyeceklerini ifade eden Celil Özatamer, 30 yeni su kuyusunun daha yer tespiti ve fizibilite çalışmaları için Çad sınırına 20 kilometre mesafedeki Kabar bölgesine gittiklerini söyledi. Özatamer, sözlerini şöyle tamamladı:

“50 bin kişinin yaşadığı ve kuraklıkla mücadele eden bu bölgede bugüne dek hiçbir yardım kuruluşu çalışma yapmamış, hiç kimse gelmemişti. İnsanlar su temin etmek için Çad sınırına her gün 4 saat gidiş ve 4 saat dönüş olmak üzere eşeklerin üstünde bidonlarla 8 saatlik bir yolculuk yapıyordu. Bunun yanında orada saatlerce su kaynağının başında sıra beklemek zorunda kalıyordu. Biz burada İHH olarak yeni su kuyuları açacağımızı söylediğimizde bölge insanlarının sevinçleri görülmeye değerdi. Hayırseverlerin desteğiyle önümüzdeki günlerde inşallah bu bölgede 30 yeni su kuyusunu insanların hizmetine sunacağız.”

YENİ PROJELER YOLDA

İHH ekipleri ayrıca fizibilite çalışmaları esnasında karşılaştıkları kamıştan inşa edilen yetersiz cami, okul ve sağlık merkezlerini yeniden inşası için hazırlıklara başladı. Çalışmaları yerinde incelemek için bölgeye giden İHH Projeler Teknik Denetim Koordinatörü Ahmet Küçükkahveci, bölge halkının da talebi üzerine hayırseverlerin destekleri ile bu projeleri hayata geçirmeyi planladıklarını söyledi.

Gerçekleştirilecek projeler arasında bölge halkının kendi ayakları üzerinde durabilmesine öncülük edecek olan ziraat okulu projesi de var.

AFRİKA'YA 90 YENİ SU KUYUSU DAHA

İHH İnsani Yardım Vakfı, Darfur’un yanı sına kuraklığın en yoğun hissedildiği Somali'de 40, Kenya'da 10, Etiyopya'da 20 ve Cibuti'de de 10 yeni su kuyusunun açılması için çalışmalara başladı.