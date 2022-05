İhmal Edilen Polikistik Over Sendromu Rahim Kanseri Yapabilir Mi?

Üreme çağındaki kadınlarda görülen infertilitenin en önemli nedenlerinden biri de hormonal bozukluk olarak bilinen Polikistik Over Sendromu olarak karşımıza çıkıyor. Kadınlarda adet görememe ya da adet düzensizliği olarak kendini belli eden bu problem, sivilce, erkek tipi kıllanma ve kısırlık gibi bulgular ile kendini gösteriyor. Polikistik Over Sendromu tedavi edilmediğinde birçok hastalığa yol açtığının altını çizen Perinatolog Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Mustafa Behram, “Polikistik Over Sendromu, tedavi edilmediğinde kısırlık, şeker hastalığı, kalp ve damar hastalıkları ve rahim kanseri gibi ciddi hastalıklara yol açıyor. Bu yüzden herhangi bir belirti var ise mutlaka uzman bir hekime danışmak gerekir” diye belirtti.

Birçok çiftin en büyük hayali olan çocuk sahibi olmak, bazı sağlık problemleri sebebiyle kimi zaman askıya alınıyor. Bu sorunlardan biri olan ve yumurtalıklarda küçük boyutlu ve çok sayıda iyi huylu kistin meydana getirdiği Polikistik Over Sendromu, kadınlarda ciddi hastalıklara ve infertiliteye zemin hazırlıyor. Bunun temel sebebinin yumurtalıklarda meydana gelen kistlerin kadınlarda yumurtlama düzeninin bozulması olduğunu belirten Doç. Dr. Mustafa Behram, özellikle üreme çağındaki kadınlar arasında yaygın olarak görülen bu hastalığın, yumurtalık ve hormon sistemini bozduğu için bazı cilt problemlerini meydana getirerek kadınların yaşam kalitesini düşürdüğünün altını çizdi.

Düzenli Takip Şart!

Hastalığın başlangıç döneminde çok belirti vermediğini ancak hastalık ilerledikçe belirgin şikayetlere yol açtığını belirten Doç. Dr. Mustafa Behram, “Eğer kişi adet olamıyor, kilo alıyor, yüz ve sırtındaki sivilcelerle uğraşmak zorunda kalıyor, sesi kalınlaşıp göğüs bedeni değişiyor, saçta dökülme, ciltte lekelenme yaşıyor ve denediği halde çocuk sahibi olamıyorsa vakit kaybetmeden bir hekime başvurmalıdır. Hekimin elde edeceği klinik bulgular, hastanın öyküsü ve radyolojik görüntülemeler ile kolaylıkla tanı konulabilir. Şayet hastada belirtilerin birkaçı aynı anda görülüyorsa bu durumda pelvik veya vajinal ultrasonografi ile yumurtalıklar ve rahim incelenir. Ayrıca adetin 3. gününde yapılacak kan testi sonucunda hormon düzeylerine bakılarak tanı konulabilir” dedi.

Polikistik Over Sendromu, çocuk sahibi olmaya engel mi?

Polikistik Over Sendromu tedavisinin kişiye özel olduğunu hatırlatan Doç. Dr. Behram, “Öncelikle hastalığın seyri ve sebep olduğu şikayetler göz önüne alınarak bir tedavi protokolü hazırlanır. İkincil problemlerin ortadan kaldırılması için hormon tedavisi, insülin direncinin azaltılması, ideal kilo kontrolü için farklı yaklaşımlara başvurulur. Adet düzensizliği, kıllanma ve sivilce problemleri için doğum kontrol haplarından yararlanılabilir. Çocuk sahibi olmak isteyen hastalar içinse yumurta gelişimini sağlamaya yönelik ilaç tedavileri uygulanabilir. Ancak hastanın çocuk sahibi olma ihtimalini artırabilmek için kesinlikle hastalığın erken teşhis edilmesi ve doğru bir tedavi sürecinin yürütülmesi gerekir” diye belirtti.