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İhmal ettiği 226 koyunu uyutulan çiftçiye dokuz ay ev hapsi

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Yeni Zelanda’da, ihmal ettiği için 226 koyunu uyutulan çiftçiye dokuz ay ev hapsi cezası verildi.
İhmal ettiği 226 koyunu uyutulan çiftçiye dokuz ay ev hapsi
Fotoğraf: Reuters (temsili)

Çiftçi Bevan Scott Tait’in Güney Adası’ndaki çiftliği Nisan 2019’da, müfettişlerin ölü koyunlar bulunmasının ardından gündeme gedi. Koyunlar ve diğer hayvanlar aç, susuz ve hasta şekilde bulundu. Çoğunda enfeksiyon vardı, bazıları iki yıldır kırkılmamıştı. Müfettişler Tait’e hayvanların sağlık durumunu toparlaması için süre verdi. Ancak ağustos ayında yeniden gittiklerinde durum daha da kötüydü.

Bunun üzerine veterinerler tek çarenin koyunları uyutmak olduğunu söyledi. Tait hakkında hayvan haklarını koruma yasasını ihlal ettiği gerekçesiyle dava açıldı. Geri kalan hayvanların bir kısmı satıldı bir kısmı barınaklara veya başka çiftliklere yerleştirildi.

Avukatları onu, “Depresyondaydı; yeterince destek alamıyordu yoksa hayvanları asla ihmal etmezdi” diye onu savundu. Ancak mahkeme suçlu buldu. Tait, ev hapsinin yanı sıra dört yıl çiftlik hayvanı sahibi olmaktan men edildi. 150 saat de kamu hizmeti yapacak.

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