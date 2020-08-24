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İhmal sonucu eşinin ölümüne neden olmuştu

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İhmal sonucu eşinin ölümüne neden olmuştu
İhmal sonucu eşinin ölümüne neden olmuştu

Girne’ye bağlı Çatalköy’de ihmalkâr davranarak  eşi Donna Cuthbertson’un ölümüne neden olduğu gerekçesiyle tutuklanan Bryan Cuthbertson dün mahkemeye çıkarıldı.

(Kamalı Haber) -

Girne Adli Şube’de görevli Polis çavuşu Ercan Atasay zanlının tedbirsizlik ve dikkatsizlik sonucu birinin ölümüne neden olmak suçundan tutuklandığını söyledi.  Girne Adli Şube’de görevli Polis çavuşu Ercan Atasay, zanlının 54 yaşındaki eşi Donna Cuthbertson’un 16-18 Ağustos tarihleri arasında evde düşüp, yaralandıktan sonra zanlının gerekli tedbiri almayarak, ihmal sonucu eşinin ölümüne sebebiyet verdiğini söyledi. Atasay, zanlının 20 Ağustos tarihinde tutuklandığını, 21 Ağustos’ta mahkemeye çıkarılarak hakkında 3 gün tutukluluk emri alındığını belirtti. Atasay,  zanlının 3 günlük süreyi Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde müşahade altında geçirdiğini, eşine otopsi yapıldığını açıkladı. Polis, Doktor İdris Deniz tarafından yapılan otopside kadının ölüm sebebinin düştükten sonra aldığı yaralara müteakip kan kaybı yaşadığı ve bu nedenle kan dolaşımının yavaşlaması sonucu organ yetmezliği sonucu öldüğüne dair rapor temin edildiğini aktardı Polis çavuşu Atasay,  hastanede tutulan zanlının doktorundan alınan bilgide mahkemeye çıkarılmasında bir sakınca olmadığına ancak mahkeme sonrası tekrar hastanede gözetim altında tutulması gerektiğine yönelik bilgi aldıklarını söyledi.

Zanlının İskoç Vatandaşı olduğunu, 2 yıl önce eşiyle birlikte KKTC’ye yerleştiklerini kaydeden Atasay,  oturma izni ile ülkede bulunan zanlının teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme, Zanlının yurtdışına çıkışının yasaklanması 30 bin nakit teminat yatırması ve 100 bin TL şahsi kefalet imzalaması şartlarıyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.  

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