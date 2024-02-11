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İhmal sonucu yangına sebep olmak!

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İhmal sonucu yangına sebep olmak!
İhmal sonucu yangına sebep olmak!

10.02.2024 tarihinde M.H.Y.(E-21)’nin, Dörtyol’da bir iş yeri önünde bulunan plastik çöp bidonu içerisine, gerekli emniyet tedbirini almadan sönmemiş kömürleri döküp kömürlerin alevlenmesi sonucu, çöp bidonu içerisinde yangın meydana geldi. Yangın sonucu söz konusu çöp bidonu tamamen yanarken, çöp bidonu yanında park halinde bulunan bir aracın ön tamponu ile bazı plastik aksamları ise ısıdan dolayı zarar görmüştür.

Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

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