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İhmalkar Eylem Sonucu Yangına Sebep Olmak

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İhmalkar Eylem Sonucu Yangına Sebep Olmak
İhmalkar Eylem Sonucu Yangına Sebep Olmak

17.08.2022 tarihinde, saat 14:00 sıralarında, Bostancı’da Ağıllar bölgesinde,  M.O.(E-45), iş yaptığı esnada içmekte olduğu sigaranın izmaritini tamamen söndürmeyi ihmal ederek balyaların üzerine atması sonucu bir yangın meydana gelmiştir. Yangın İtfaiye Ekipleri tarafından söndürülmüş olup yangın sonucu, bir şahsa ait 15 adet rulo balya yanarak zarar meydana gelmiştir.

Bahse konu şahıs aleyhinde yasal işlem başlatılmış olup, soruşturma devam etmektedir.

 

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