İhmalkarlık Sonucu Yangın Çıktı

09.05.2023 tarihinde, saat 10:00 sıralarında, Lapta’da, bir işletmeye ait ambar odası içerisinde, A.M.(E-61), gerekli önleyici tedbirleri almadan kullanımındaki spiral makinesini ile profil demiri kestiği sırada, atılan kıvılcımların ambar içerisinde bulunan düğün dekor malzemelerini tutuşturması sonucu bir yangın meydana geldi. Yangın İtfaiye Ekipleri tarafından söndürülmüş olup, çıkan yangın sonucu muhtelif düğün dekor malzemeleri tamamen yanarak zarar görmüştür. Bahse konu şahıs aleyhinde yasal işlem başlatılmış olup, soruşturma devam etmektedir.
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