İhmalkarlık Sonucu Yangına Sebebiyet Verdi

18.06.2022 tarihinde, saat 10:00 sıralarında, Kalkanlı’da, N.Ç.(E-52), bir şahsa ait depo olarak kullanılan etrafı telli alan içerisinde gerekli emniyet tedbiri almadan spiral (izmirillo) makinesi ile çalıştığı sırada, makineden çıkan kıvılcımların kuru otları tutuşturması sonucu yangın meydana geldi.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup çıkan yangın sonucu; iş yeri avlusu içerisindeki kuru otlar ile yedek parça olarak kullanılan iş yerine ait dört adet araç ile üç tonluk su deposu yanarak zarar gördü. Bahse konu şahıs hakkında yasal işlem başlatılmış olup, soruşturma devam etmektedir.