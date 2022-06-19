  • BIST 2.533,33
  • Altın 1024.437
  • Dolar 17.3242
  • Euro 18.1758
  • Lefkoşa 26 °C
  • Mağusa 29 °C
  • Girne 22 °C
  • Güzelyurt 26 °C
  • İskele 29 °C
  • İstanbul 24 °C
  • Ankara 20 °C
SON DAKİKAFaydalarını duyunca her gün içmek isteyeceksiniz!

İhmalkarlık Sonucu Yangına Sebebiyet Verdi

» »
Polis Basın Subaylığı açıkladı
İhmalkarlık Sonucu Yangına Sebebiyet Verdi

18.06.2022 tarihinde, saat 10:00 sıralarında, Kalkanlı’da, N.Ç.(E-52), bir şahsa ait depo olarak kullanılan etrafı telli alan içerisinde gerekli emniyet tedbiri almadan spiral (izmirillo) makinesi ile çalıştığı sırada, makineden çıkan kıvılcımların kuru otları tutuşturması sonucu yangın meydana geldi.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup çıkan yangın sonucu; iş yeri avlusu içerisindeki kuru otlar ile yedek parça olarak kullanılan iş yerine ait dört adet araç ile üç tonluk su deposu yanarak zarar gördü. Bahse konu şahıs hakkında yasal işlem başlatılmış olup, soruşturma devam etmektedir.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Tatar'dan Rum Yönetimi'ne terör örgütü PKK tepkisi19 Haziran 2022 Pazar 11:11
  • Dörtyol'da 150.000 TL ve 800 Stg nakit paralar hırsızlığı19 Haziran 2022 Pazar 11:11
  • İhmalkarlık Sonucu Yangına Sebebiyet Verdi19 Haziran 2022 Pazar 11:03
  • 3 Farklı Bölgede Hırsızlık Olayları19 Haziran 2022 Pazar 10:56
  • Bafra-Çayırova anayolunda feci kaza:1 ağır yaralı18 Haziran 2022 Cumartesi 22:38
  • Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...18 Haziran 2022 Cumartesi 18:43
  • Kanatlı: Asgari Ücret ne olacak_18 Haziran 2022 Cumartesi 18:12
  • Özersay: Sine-i millet duruşumuza vatandaşların büyük çoğunluğu olumlu bakıyor18 Haziran 2022 Cumartesi 18:07
  • Bakanlar Kurulu sona erdi18 Haziran 2022 Cumartesi 17:10
  • Erkman Ailesi avukatı Seyhan Çinar'dan basın duyurusu18 Haziran 2022 Cumartesi 16:10
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti