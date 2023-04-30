İHP’den 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü Paneli…

Dünya Basın Özgürlüğü Günü, yönetimlere basın özgürlüğüne saygı duymaları ve demokrasinin bir gereği olarak bunu güvence altına alma sorumluluğunu hatırlatan bir gündür. Aynı zamanda, basın özgürlüğü kısıtlanan ve hak ihlallerine maruz kalan medyaya destek günüdür. Dünya Basın Özgürlüğü Günü, 1991 yılında UNESCO Genel Konferansı’nın yirmi altıncı oturumunda kabul edilen bir Tavsiye Kararının ardından 1993 yılında BM Genel Kurulu tarafından ilan edilmiştir. O günden bugüne, her 3 Mayıs’ta, dünya çapında basın özgürlüğü değerlendirilir, medya bağımsızlığı savunulur ve mesleklerini icra ederken hayatlarını kaybeden gazeteciler anılır.

Kıbrıs Türk toplumuna yönelik AB Yardım Programı aracılığıyla Avrupa Birliği tarafından finanse edilen projeleri kapsamında ve Dünya Basın Özgürlüğü Günü çerçevesinde İnsan Hakları Platformu, 2 Mayıs 2023, Salı günü saat 18.00’de Işık (Kitapevi) Kültür ve Sanat Merkezinde bir panel gerçekleştirecek. Gazeteci yazar Gözde Bedeloğlu, editör Ayşemden Akın, gazeteci Nikolaos Stelgias ve Avukat Öncel Polili’nin katılımı ve Nazar Erişkin moderatörlüğünde gerçekleşecek panelde gazeteciler ifade ve basın özgürlüğü açısından alanda yaşadıkları deneyimlerini paylaşırken, geniş çerçevede bölgede yaşanan sorunlar, hak ihlalleri ve medyanın durumu değerlendirilecek. İnteraktif bir ortamda gerçekleşecek panelde etkili bir demokrasi için elzem olan bağımsız ve özgür medya kurumlarının günümüzdeki sorunları ve bunun demokrasiye ve insan haklarına etkileri irdelenecek. Halka açık olarak gerçekleşecek etkinliğe demokrasiye ve özgür bir medyanın önemine inanan, gönül veren herkesi davet ederiz.