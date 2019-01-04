İhracatta Rekor!

TC Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "2018'de ihracatımız yüzde 7,1 artarak 168,1 milyar dolara yükseldi, Cumhuriyet tarihimizin en yüksek yıllık ihracatı gerçekleşti" dedi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 2018 yılında ihracatta rekor kırıldığını açıkladı.

Pekcan, "2018'de ihracatımız yüzde 7,1 artarak 168.1 milyar dolara yükseldi, Cumhuriyet tarihimizin en yüksek yıllık ihracatı gerçekleşti" dedi.

2018 yılında ithalat ise yüzde 4.6 azalış ile 223.1 milyar dolara geriledi.

İhracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 75.3 oldu.

İhracatta ilk üç sırayı alan ülkeler Almanya, İngiltere ve İtalya olurken, Avrupa Birliğine ihracat yüzde 13,7 artışla 84,1 milyar dolara çıktı. İhracatta Afrika pazarı yüzde 24 ve Latin Amerika yüzde 35,6 büyüdü.