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İhtida merasimi ile Müslüman oldu...

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KKTC’de yüksek eğitim alan Ganalı Eric Tıeku Agyemang, KKTC Din İşleri Başkanlığı'nda gerçekleştirilen ihtida töreni ile Müslüman oldu.
İhtida merasimi ile Müslüman oldu...

Din İşleri Başkanlığından verilen bilgiye göre, Eric Tıeku, İslam’ı daha yakından tanıma fırsatı bulduğunu, İslam’ın güzelliklerinden etkilendiğini ifade etti.

KKTC Din İşleri Başkanı Ahmet Ünsal ise törende, İslam’ın hoşgörü ve güzelliklerinden bahsetti.

Eric Tıeku Agyemang Kelime-i Şahadet getirerek Abdullah ismini alıp Müslüman oldu. Din İşleri Başkanı Ünsal, Abdullah'a Kur’an-ı Kerim, seccade, takke ve tesbih hediye ederek, ihtida belgesini takdim etti.

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