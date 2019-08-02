  • BIST 99.679
  • Altın 258,222
  • Dolar 5,5481
  • Euro 6,1647
  • Lefkoşa 31 °C
  • Mağusa 31 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 28 °C
  • İskele 31 °C
  • İstanbul 28 °C
  • Ankara 30 °C
SON DAKİKAZeytinyağı ithaline izin 

İhtiyacı olanlar için: Tok tutan 8 besin

» »
Diyetisyen Ece Özlük, diyet yapan birçok kişinin beslenmelerinde aç kalmaktan yakındıklarını söyleyerek, tok tutan 8 besin hakkında bilgi verdi.
İhtiyacı olanlar için: Tok tutan 8 besin

Diyetisyen Ece Özlük, uzun süre tok tutacak besinleri tüketmek diyet yapanları daha zinde hissettireceğini, aynı zamanda kilo vermelerine de yardımcı olacağını söyledi.

Kilo verirken tok tutan 8 besin hakkında bilgi veren Özlük; "İlk besinimiz badem. Enerji ve besin öğesi değerleri oldukça yüksek olan badem; karbonhidrat, protein, doymamış yağ, lif, fosfor, kalsiyum, demir, potasyum, magnezyum, çinko, A, B, C ve E vitamini içerir. İçeriğinde bulunan yağlar tok tutar ama yenilen miktara dikkat edilmelidir.

İkinci besinimiz yumurta. Yumurta, anne sütünden sonra en kaliteli protein. A vitamini ve bazı B vitaminleri bakımından zengin bir yiyecek olan yumurtada demir, fosfor, magnezyum, kükürt ve sodyum gibi mineraller bulunur. Yumurtanın sarısı E vitamini içerir ve yağlı yapısıyla uzun süre tok tutar.

Üçüncü besinimiz peynir. Sabah doğru besinlerle güne başlamak önemli. Peynir, kahvaltı için iyi bir protein kaynağı. Aynı zamanda kalsiyum fosfor ve B12 açısından da zengin. Dengeli karbonhidrat ve proteinin özelliği sayesinde sabah kahvaltılarında veya ara öğünlerde tok tutan iyi bir seçenek.

 

Dördüncü besinimiz yulaf ezmesi. Yulaf, diğer tahıllara göre daha yüksek oranda çözünür posa içerir. Kan şekerini ve mide-bağırsak fonksiyonlarını düzenleyici etkisi vardır. Aynı zamanda önemli anti-oksidanlardan selenyum kaynağıdır. İster sütle, ister yoğurtla karıştırıp içine kuru meyveler ekleyip tüketebilirsiniz. Beşinci besinimiz süt ve yoğur. Süt ve yoğurt, protein, kalsiyum, fosfor, riboflavin ve B12 vitamini olmak üzere birçok vitamin ve mineral bakımından zengindir. Özellikle bel çevresindeki yağlanmanın en büyük düşmanlarından biri olan yoğurt, içeriğindeki probiyotik bakterilerle bağırsaklara da dosttur, sindirim sistemini rahatlatır, bağışıklık sistemini güçlendirir. Aynı zamanda kalsiyum içeriğiyle vücuttaki fazla yağlarla savaşır. Süt, yoğurt gibi proteini yüksek, aynı zamanda dengeli karbonhidrat içeren besinler, uzun süre tok tutar" dedi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Saydam'ın organları dört kişiye hayat verecek01 Ağustos 2019 Perşembe 19:23
  • ABD'de sivrisinekler ölüm tehlikesi saçıyor01 Ağustos 2019 Perşembe 19:00
  • Sivrisinek Sokması HIV Bulaştırır Mı?01 Ağustos 2019 Perşembe 12:06
  • Dövme ve piercing yaptıranlara uyarı31 Temmuz 2019 Çarşamba 20:00
  • İngiltere’deki 'Müslüman Konseyi' çağrı yaptı, aşılama sayısı düştü!31 Temmuz 2019 Çarşamba 19:30
  • Korkutan tablo!31 Temmuz 2019 Çarşamba 19:00
  • Gençlik kampları ilaçlanıyor31 Temmuz 2019 Çarşamba 16:28
  • "Batı Nil Virüsü" alarmı... Pilli: Batı Nil Virüsü üzerinde aktif bir çalışma başlattık31 Temmuz 2019 Çarşamba 15:35
  • Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde ikinci kez “ağrı pili” operasyonu yapıldı31 Temmuz 2019 Çarşamba 10:51
  • Dişli doğan bebeğin dişleri çekildi31 Temmuz 2019 Çarşamba 10:30
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti