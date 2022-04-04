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İhtiyat Sandığı birikimlerine uygulanan yıllık faiz oranı düşürüldü

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İhtiyat Sandığı birikimlerine uygulanan yıllık faiz oranı % 19’dan % 17’ye düşürüldü. Yıl içindeki yatırımlara uygulanan cari faiz oranları ise % 10’dan % 13’e yükseltildi.
İhtiyat Sandığı birikimlerine uygulanan yıllık faiz oranı düşürüldü

İhtiyat Sandığı birikimlerine uygulanan yıllık faiz oranı % 19’dan % 17’ye düşürüldü. Yıl içindeki yatırımlara uygulanan cari faiz oranları ise % 10’dan % 13’e yükseltildi.

Bakanlar Kurulu kararı Resmi Gazete’de yayınlandı. İhtiyat Sandığı Yasası’nın 12’nci maddesinin (4)’üncü fıkrasının (B) bendi uyarınca, 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren iştirak sahiplerinin hesaplarına uygulanacak olan yıllık faiz oranı %17, iştirakçilere verilecek olan cari faiz oranı % 10 ve avans cari faiz oranı da % 5 olarak belirlendi.

Ayrıca; İhtiyat Sandığı Yasası’nın 12’nci maddesinin (4)’üncü fıkrasının (B) bendi uyarınca, Ocak 2022’den geçerli olmak üzere iştirakçilere verilecek olan cari faiz oranı %10’dan %13’e yükseltildi.

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