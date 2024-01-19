İhtiyat Sandığı Dairesi Müdürü Yüce görevden alındı, yerine Doğu atandı

Bakanlar Kurulu, İhtiyat Sandığı Dairesi Müdürü Ali Anıl Yüce’nin görevden alınmasına karar verdi.
Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, Yüce’nin yerine Ertunç Doğu atandı.
Yüce, 21 Eylül 2021 tarihinden beri görevdeydi.
Bakanlar Kurulu, İhtiyat Sandığı Dairesi Müdürü Ali Anıl Yüce’nin görevden alınmasına karar verdi.
Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, Yüce’nin yerine Ertunç Doğu atandı.
Yüce, 21 Eylül 2021 tarihinden beri görevdeydi.
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