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İhtiyat Sandığı Dairesi’nde Kredi Kartı İle Ödeme Dönemi…

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 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bağlı, İhtiyat Sandığı Dairesi Lefkoşa şubesi ve İstihdam Destek Merkezi’nde, bugünden itibaren  POS cihazı  ile de ödeme yapılabileceği bildirildi.
İhtiyat Sandığı Dairesi’nde Kredi Kartı İle Ödeme Dönemi…

 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bağlı, İhtiyat Sandığı Dairesi Lefkoşa şubesi ve İstihdam Destek Merkezi’nde, bugünden itibaren  POS cihazı  ile de ödeme yapılabileceği bildirildi.

Çalışma Bakanlığından yapılan açıklamada, vatandaşların artık yatırımlarını kredi kartı ile de yapabileceği belirtildi.

Daha kolay işlem yapılması hedefiyle başlatılan uygulamanın önümüzdeki aylarda tüm şubelerde hayata geçeceği kaydedildi.

 

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