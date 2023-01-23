İhtiyat Sandığı (Değişiklik) Yasa Önerisi oyçokluğuyla reddedildi

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu bugün saat 12.00’de Zorlu Töre başkanlığından toplandı.

İlk olarak, genel kurulun 30 Ocak tarihli birleşiminin 31 Ocak tarihine ertelenmesine, yasama ile denetim faaliyetlerinin de birlikte yapılmasına ilişkin Danışma Kurulu’nun kararı oylanarak oybirliğiyle kabul edildi.

-Barçın

Genel kurul daha öneri sahipleri adına İdari Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi üyesi, CTP Milletvekili Devrim Barçın’ın sunduğu İhtiyat Sandığı (Değişiklik) Yasa Önerisi’nin komitede ivedilikle ele alınmasına ilişkin tezkere görüşüldü.

Barçın, CTP olarak önerinin ivedilikle görüşülmesini istediklerini dile getirerek, İhtiyat Sandığı’nda on binlerce insanın birikimi bulunduğunu, bu birikimin erimekte olduğunu ve bu erimenin önüne geçmek için öneriyi hazırladıklarını belirtti.

Fon yönetimi ve bilançoların halkla paylaşılmadığını söyleyen Barçın, fon yönetimine nitelik kazandırmayı hedeflediklerini kaydetti.

Fonun denetiminin daha şeffaf yapılmasını talep ettiklerini dile getiren Barçın, Çalışma Bakanlığının da bu konuda çalışması bulunduğunu ancak fondaki birikimlerin erimesinden dolayı kaybedecek zaman olmadığını söyledi.

-Dinçyürek

UBP Milletvekili Hakan Dinçyürek, İhtiyat Sandığı’nın devletin önemli bir kurumu, ülkenin çalışanlarına verdiği en önemli güvence ve taahhüt olduğuna işaret ederek, sandığın siyaseten bağımsız hassasiyetle korunması gerektiğini dile getirdi.

Dinçyürek, ülke imkanları ve ekonomik gücüne bakıldığında İhtiyat Sandığı’nda önemli bir birikimin bulunduğunu söyleyerek, ilgili bakan ve hükümetin konuyla ilgili çalışma yaptığını ve Barçın’ın da bunu bildiğini kaydetti.

UBP olarak bu önerinin hızlı bir şekilde ayrı bir kulvardan gelmesinin ayrı değerlendirilecek bir şey olduğunu dile getiren Dinçyürek, bakanlığın muhalefetle bunu paylaştığını ve muhalefetin buna rağmen farklı bir öneri hazırladığını söyledi.

Dinçyürek, öneriye oylarının olumsuz olacağını ifade etti.

-Taçoy

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, göreve geldikten sonra İhtiyat Sandığı Yasa Tasarısı’na ilişkin çalışmalar yaptıklarını, portföy yönetimiyle ilgili neler yapılabileceğinin değerlendirdi. Bu çerçevede Meclis’te temsil edilen partilerle bu konuyu görüştüklerini kaydeden Taçoy, İhtiyat Sandığı Yönetim Kurulu ile de görüş alışverişi yapıldığını belirtti.

Taçoy, İhtiyat Sandığı konusunda yasayı yenilemek istediklerini ve portföyün sadece banklarda mevduat olarak durması değil çalıştırılmasını hedeflediklerini söyledi.

İhtiyat Sandığı’nın karda olduğunu dile getiren Taçoy, iştirakçinin parasını daha ileri taşımayı istediklerini, sandığın karının bir kısmını temettü olarak hesaplarına yatırma düşüncesinde olduklarını belirtti.

Muhalefetin önerisinin gelecek düşünülmeden yapılmış bir öneri olduğunu, kendileriyle paylaşılmadığını ve ret oyu vereceklerini kaydeden Taçoy, sendikalar ve haklarını koruma amacı taşıdığını ifade etti.

Taçoy, öneri içinde halkın yararına olacak maddeleri değerlendirmeye hazır olduklarını belirtti.

Hasan Taçoy, hükümetin şubat sonu itibariyle konuya ilişkin hazırladığı yasa tasarısını Meclise sevk etmeyi planladığını söyledi.

-Şahali

CTP Milletvekili Erkut Şahali, iştirakçilerin parasında erozyon yaşandığını dile getirdi ve mevcut yasadan dolayı güncel imkanlardan yararlanılarak, paranın kullanılamadığını belirtti.

Şahali, önerinin, bakanlığın çalışmasını baltalayan bir çalışma olmadığını ve güncel ekonomik durumda iştirakçinin birikimini korumak amacıyla atılmış bir adım olduğunu kaydetti. Şahali, bugüne kadar görev yapanları kötüleme veya bakanın çalışmasının önüne geçme gibi amaçları olmadığını söyledi.

Son 15 yılda yüzde 43, son iki yılda daha da büyük kayıp yaşandığını dile getiren Şahali, fonun profesyonel ve günün koşullarına uygun yönetilmesini istediklerini belirtti.

Konuşmaların ardından tezkere oylanarak oyçokluğuyla reddedildi.