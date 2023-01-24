İhtiyat Sandığı (Değişiklik) Yasa Önerisi’nin komitede ivedilikle ele alınması reddedildi!

İhtiyat Sandığı (Değişiklik) Yasa Önerisi’nin komitede ivedilikle ele alınması, hükümet tarafından reddedildi.
Öneri içerisinde, fon yönetiminin düzeltilerek, birikimlerinin daha verimli değerlendirilmesi yer alıyordu. Öneride ayrıca İhtiyat Sandığı ve benzeri sosyal güvenlik fonlarının yönetiminde ve işletilmesinde iştirakçilerin söz sahibi olmasını düzenlenmesi de bulunuyordu.
CTP Milletvekili Devrim Barçın, İhtiyat Sandığı (Değişiklik) Yasa Önerisi için ivedilik istediklerini ifade ederek, “Esas gailemiz fonun erimemesi” demişti.
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