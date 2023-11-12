İhtiyat Sandığı Yönetim Kurulu’nda Ecevit Alper görevden alındı

Bakanlar Kurulu, 8 Ağustos tarihinde atanan İhtiyat Sandığı Yönetim Kurulu Başkanı Ecevit Alper’in görevden alınmasına karar verdi.
Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, Alper’in yerine Mehmet Darbaz atandı.
Bakanlar Kurulu, 8 Ağustos tarihinde atanan İhtiyat Sandığı Yönetim Kurulu Başkanı Ecevit Alper’in görevden alınmasına karar verdi.
Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, Alper’in yerine Mehmet Darbaz atandı.
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