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İhtiyat Sandığı Yönetim Kurulu’nda görev yapacak isimler Resmi Gazete’de

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İhtiyat Sandığı Yönetim Kurulu’nda iki yıl süreyle görev yapacak isimler Resmi Gazete’de yayınlandı.
İhtiyat Sandığı Yönetim Kurulu’nda görev yapacak isimler Resmi Gazete’de

İhtiyat Sandığı Yönetim Kurulu’nda iki yıl süreyle görev yapacak isimler Resmi Gazete’de yayınlandı.

Buna göre, Bakanlar Kurulu, 34/1993 sayılı İhtiyat Sandığı Yasası’nın 12’nci maddesinin (2)’nci fıkrası uyarınca, isimleri belirtilen kişilerin iki yıl süreyle İhtiyat Sandığı Yönetim Kurulu’nda görev yapmak üzere atanmalarına karar verdi.

9 kişilik Yönetim Kurulu şu isimlerden oluştu:

“1. Ecevit Alper (Başkan)

2. Metin Gökalp (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Temsilcisi)

3. Tuğşad Tülbentçi (Maliye Bakanlığı Temsilcisi)

4. Fadıl Keleş (Devlet Planlama Örgütü Temsilcisi)

5. Arslan Bıçaklı (Türk-Sen Sendikası Temsilcisi)

6. Yakup Özdemir Latifoğlu (Hür-İş Federasyonu Temsilcisi)

7. Ahmet Serdaroğlu (Hür İş Federasyonu Temsilcisi)

8. Özgün Kutalmış (Kıbrıs Türk İşverenler Sendikası Temsilcisi)

9. Ahmet Ogan (Kıbrıs Türk İşverenler Sendikası Temsilcisi)”

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