İhtiyat Sandığı’na danışman alınması… Barçın sordu, Gardiyanoğlu yanıtladı!

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İhtiyat Sandığına aylık 8 bin Euro maaşla danışman alınacağı iddiaları ve Çalışma Bakanı Sadık Gardiyanoğlu’nun bunun üzerine yaptığı açıklamayı değerlendiren Barçın, iddiaların doğru olduğunu Arif Sarı’ya hizmetleri karşılığında aylık 8 bin Euro ödeneceğini kaydetti.

Bir kişiye sınırsız 8 bin Euro verilmesi için karar aldığını savunan Barçın, ‘Çalışma Bakanı bu kararı oylatarak bir suç işlemiş oldu. Bu kararın kendisi sendikaların ortaya koyduğu iddiaları doğruluyor. Sayıştay başta olmak üzere derhal denetime başlamalı. Bir ödeme yapıldı mı, mali açıdan suç teşkil eder mi? Bunlar raporlanmalı. Bir kişiye ne demektir ki 8 bin Euro süresiz danışmanlık ücreti verilecek? Üstelik bu yerin bilgi işlem bölümü, arşiv çalışanları da mevcut. Çalışma Bakanı Sadık Gardiyanoğlu bu kararın nedenini açıklamalı” diye konuştu.

Gardiyanoğlu: Kararı henüz onaylamadım

Eleştiriler üzerine söz alan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Garidyanoğlu “İhtiyat Sandığı Yönetim Kurulu’nun aldığı kararları reddetme, onaylama ya da tadil isteme yetkisi bakanın elindedir” diyerek, İhtiyat Sandığı Yönetim Kurulu’nun almış olduğu kararın yarın önüne geleceğini kaydetti.

Konuşmasının devamında geçmiş dönemlerde İhtiyat Sandığı arşiv binası ve sisteminin oluşturulması için bir milyar 100 bin dolar para harcandığına vurgu yapan Gardiyanoğlu, ‘hala hiçbir şey yok’ diye konuştu.

“Bir milyon 100 bin dolar harcandı arşiv hala yok “

Gardiyanoğlu, yaşanan süreçleri şöyle anlattı:

“2017 Yılında İhtiyat Sandığı 102 bin dolar vererek bir ihale şartnamesi ve yazılım hazırlattı. Bu yazılım hiç kullanılmadı. Lisans ücretleri de ödenmedi ve program güncel değil. Yine aynı yıl 100 bin dolar verilerek eğitim verildi ilgili kişilere. Ancak hiçbir adım atılmadı. Arşiv binası yok, hazırlık da yok. Arşiv binası bitmiş gibi teknik donanımla ilgili cihazlar tedarik edildi. Arşivle ilgili bir milyar 100 bin dolar para harcandı ancak hala arşiv yok. Arşivcilik ayrı bir uzmanlıktır.”

Gardiyanoğlu, önlerinde 2017 Yılında yapılan ve güncelliğini yitirmiş bir şartname bulunduğunu, bunun yanında milyonlarca dolar ödenen ama dijitalleşememiş bir İhtiyat Sandığı olduğunu belirterek, özetle bunlar için çalışma başlattıklarını söyledi.