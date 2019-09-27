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İhtiyat Sandığı’nda münhalsiz bekçi istihdamı.. HP ne diyecek?

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İhtiyat Sandığı’nda münhalsiz bekçi istihdamı.. HP ne diyecek?
İhtiyat Sandığı’nda münhalsiz bekçi istihdamı.. HP ne diyecek?

İhtiyat Sandığı Yönetim Kurulu, emekli olan bekçinin yerine yeni bir bekçi istihdamı için münhalsiz bekçi istihdamı yaptı.

İhtiyat Sandığı Yönetim Kurulu kararına da yansıyan istihdamda Mustafa Akkılıç’ın emekli olan bekçinin yerine münhalsiz şekilde istihdam edilmesi tepkilere yol açtı.

Devlet kurumuna alınacak personel veya işçi için münhale çıkılması gerekirken böyle bir istihdam yapılması çeşitli çevrelerce hoş karşılanmadı.

İhtiyat Sandığı’na yapılan istihdam öncesinde kimlerin başvurusu olduğu, veya başka başvuru olup olmadığı için kararda yer almıyor.

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