  • BIST 1.394,890
  • Altın 489,19
  • Dolar 8,4050
  • Euro 9,9600
  • Lefkoşa 36 °C
  • Mağusa 36 °C
  • Girne 32 °C
  • Güzelyurt 33 °C
  • İskele 36 °C
  • İstanbul 28 °C
  • Ankara 25 °C
SON DAKİKAKTTB'den Hamileler İçin Aşı Uyarıları

II. Hrisostomos “aşı yaptırırsak içimize şeytanı alırız” diyenleri inançsızlıkla suçladı

» »
“İçinde İsa olan hiçbir şeyden korkmaz, şeytandan bile” diyen II. Hrisostomos “aşı ile içine şeytan gireceğini” düşünenleri “gerçek inanca sahip olmamakla” suçladı.
II. Hrisostomos “aşı yaptırırsak içimize şeytanı alırız” diyenleri inançsızlıkla suçladı

12 yaş ve üzeri kişiler için de aşılamalara başlayan Güney Kıbrıs’ta, 18 yaş ve üzeri 188 binden fazla kişinin henüz aşılanmadığı belirtilirken Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu II. Hrisostomos “aşı yaptırırsak içimize şeytanı alırız” diyenleri inançsızlıkla suçladı.

Haravgi’nin haberine göre Sağlık Bakanlığı henüz aşılanmamış 18 yaş üzeri 188 binden fazla kişi bulunduğunu, nüfusun yüzde 73,8’inin birinci doz, yaşlı nüfusun yüzde 65,3’ünün iki dozla aşılandığını, aşılanmayanların 129 bin 267’sinin 18-39 yaş aralığındaki kişiler olduğunu açıkladı.

Öte yandan Alithia, Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu II. Hrisostomos’un, “aşı yaptırırsak içimize şeytanı alırız” söylemlerine katıldığı pazar ayininde cevap verdi.

“İçinde İsa olan hiçbir şeyden korkmaz, şeytandan bile” diyen II. Hrisostomos “aşı ile içine şeytan gireceğini” düşünenleri “gerçek inanca sahip olmamakla” suçladı.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Araç Kayıt’ta pozitif vaka02 Ağustos 2021 Pazartesi 10:25
  • Geçitkale Belediye Başkanı Öztaş'tan itfaiye personellerine teşekkür02 Ağustos 2021 Pazartesi 10:20
  • Sağlık Bakanlığı’na bağlı anlaşmalı özel laboratuvarların listesi ve çalışma saatleri02 Ağustos 2021 Pazartesi 10:15
  • Dipkarpaz Polis Karakolu ve Yeşilköy İtfaiye Şubesi’ne ait telefon hatları devre dışı02 Ağustos 2021 Pazartesi 10:11
  • Zaroğlu: Arıklı, Millet Partisi’nin seçime girmemesi adına baskın seçim talep etti02 Ağustos 2021 Pazartesi 10:06
  • Covid sertifikası protesto edilmişti: Aşı randevu sistemine hacker saldırısı02 Ağustos 2021 Pazartesi 09:05
  • Bakanlar Kurulu toplanıyor02 Ağustos 2021 Pazartesi 09:04
  • Müftüoğlu’ndan 4’üncü dalga uyarısı: En çok sahtekarlara inanan aşısızları vuracak02 Ağustos 2021 Pazartesi 08:49
  • Türkiye'de aşılılara ‘pozitif ayrımcılık’ gündemde02 Ağustos 2021 Pazartesi 08:48
  • Taner Ulutaş'tan Taşlamalar02 Ağustos 2021 Pazartesi 08:29
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti