II. Hrisostomos Fener Rum Patriği Bartholomeos ile ayin yönetti

Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu II. Hrisostomos’un, Fener Rum Patriği Bartholomeos ile birlikte dün, Fener Rum Patrikhanesi’nde yapılan ayini yönettiği bildirildi.
Fileleftheros gazetesi, Bartholomeos’un daveti üzerine İstanbul’a giden II. Hrisostomos’un, Ortodoks Hristiyanların oruca başladıkları ilk Pazar ayinini Bartholomeos ile birlikte yönettiklerini yazdı.
Haberde, Bartholomeos’un “Yalnız değilsiniz, bizim de sizi yalnız bırakmamız söz konusu değildir” dediği belirtildi.
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