  • BIST 106.157
  • Altın 327,546
  • Dolar 6,1042
  • Euro 6,9487
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 19 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 16 °C
SON DAKİKA#SONDAKİKA Diyarbakır’dan F-16 savaş uçakları kalktı.

II. Hrisostomos Fener Rum Patriği Bartholomeos ile ayin yönetti

» »
II. Hrisostomos Fener Rum Patriği Bartholomeos ile ayin yönetti
II. Hrisostomos Fener Rum Patriği Bartholomeos ile ayin yönetti

Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu II. Hrisostomos’un, Fener Rum Patriği Bartholomeos ile birlikte dün, Fener Rum Patrikhanesi’nde yapılan ayini yönettiği bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, Bartholomeos’un daveti üzerine İstanbul’a giden II. Hrisostomos’un, Ortodoks Hristiyanların oruca başladıkları ilk Pazar ayinini Bartholomeos ile birlikte yönettiklerini yazdı.

Haberde, Bartholomeos’un “Yalnız değilsiniz, bizim de sizi yalnız bırakmamız söz konusu değildir” dediği belirtildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Anastasiadis’ten UNFICYP’e eleştiri06 Mart 2020 Cuma 17:05
  • RUM Hükümeti Mülteciler Konusunda Teyakkuzda05 Mart 2020 Perşembe 13:35
  • ‘Şikayet eden biz değiliz, sürekli şikayet eden taraf onlar’05 Mart 2020 Perşembe 13:30
  • Zavrantonas’ın KKTC’de Tutuklanması05 Mart 2020 Perşembe 12:50
  • Corona Virüsü Güney Kıbrıs’ın Gündemini Meşgül Etmeyi Sürdürüyor05 Mart 2020 Perşembe 12:36
  • Kiprianu Büyükelçileri Bilgilendirdi05 Mart 2020 Perşembe 12:20
  • Anastasiadis, Sınır Kapılarının Kapalı Kalma Süresinin Uzatılma İhtimalinden Söz Etti05 Mart 2020 Perşembe 11:58
  • Hristodulidis Bugün Zagreb’te05 Mart 2020 Perşembe 11:52
  • Rum Enerji Bakanı'nda CORONA virüs şüphesi05 Mart 2020 Perşembe 11:52
  • Geçiş kapılarının bir süre daha kapalı kalması olasılığı büyük04 Mart 2020 Çarşamba 21:15
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti