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II. Hrisostomos yarın defnedilecek

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Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu II. Hrisostomos yarın defnedilecek. Rum polisi, cenaze törenine üst düzey yetkililer katılacak olması sebebiyle güvenlik önlemlerini artırdı.
II. Hrisostomos yarın defnedilecek

Fileleftheros’un haberine göre, Rum polisi ve Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu II. Hrisostomos’un vekili Baf Metropoliti Yeorgios başkanlığında yapılan toplantıda kararlaştırıldığı üzere, II. Hrisostomos’un cenazesinin tutulmakta olduğu Apostolos Varnavas Katedrali’ndeki güvenlik tedbirleri dün artırıldı. Güvenlik önlemlerinin yarın Apostolos Varnavas Katedrali içi ve dışı, Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposluğu binası ve çevresinde daha da artırılacağı belirtildi.

Başpiskoposluğun yer aldığı Lefkoşa Surlariçi (Güney Kıbrıs) bölgesinde özel düzenlemeler yapılacak. Cenazeye katılmak isteyenlere bedava araç parkı kolaylığı sağlanacak.

Yunanistan Cumhurbaşkanı Ekaterini Sakellaropulos ve Fener Rum Patriği Bartholomeos’un II. Hrisostomos’un cenaze törenine katılmak üzere yarın Güney Kıbrıs’a gideceği ve aynı gün ayrılacağı kaydedilen haberde, polisin, cenazeye katılacak yabancı üst düzey kişiler için ekstra güvenlik önlemi alınacak.

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