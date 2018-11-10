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II. Hrisostomos’tan Moskova Patrkhanesi’ne “yarım ağızla” destek

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II. Hrisostomos Ukrayna Kilisesi’nin bağımsızlığı konusunda iki arada bir derede kaldı
II. Hrisostomos’tan Moskova Patrkhanesi’ne “yarım ağızla” destek

Rusya’nın Güney Kıbrıs’taki Büyükelçisi Stanislav Osadchiy’in, Ukrayna Kilisesi’nin bağımsızlığı konusunda Moskova Patrikhanesi yerine Fener Rum Patrikhanesi’nin tezini desteklemesi halinde Rusya-Güney Kıbrıs ilişkilerinin olumsuz etkileneceği uyarısının ardından Rum Ortodoks Kilisesi’nden “yarım ağızla” ve “suya sabuna dokunmadan” bir destek açıklaması yaptığı haber verildi.

Politis’in “Başka Laf Diyelim de Birbirimizi Sevelim” başlıklı haberine göre, Osadchy’in daha önceki görüşmelerinde Rum Ortodoks Kilisesi ve Sen Sinod Meclisi’nin Rus Patrikhanesi’nin tezine desteğini beyan ettiğini,  bunun değişmemiş olması dileğiyle hatırlatması üzerine, II. Hrisostomos Moskova Patrikhanesi’ne “yarım ağızla” ve “dolaylı” destek açıklaması yaptı.

Rum Ortodoks Kilisesi, Osadchy’in “Kanal 6”ya verdiği mülakatta söylediklerinin özüne hiç girmeden,  Rum Ortodoks Kilisesi’nin, Fener Rum Patrikhanesi’nden  Çek ve Slovak patrikhanelerine kadar, aralarında Moskova Patrikhanesi de dahil bütün Ortodoks kiliseleri ile çok iyi ilişkiler içerisinde olduğunu belirtti. 

Açıklamada, “bu kritik dönemde hepimiz teyakkuzda olmalı ve sorunları artıracak aleni açıklamalardan kaçınmalıyız” vurgusu yapıldı ve bütün sorunların sevgiyle ve samimi diyalogla çözüleceği görüşü ortaya konuldu.

Gazete II. Hrisostomos’un teşhir olduğunu ve Ukrayna Kilisesi’nin bağımsızlık meselesi ile hiçbir ilgisi olmayan Çek ve Slovak kiliselerine yapılan atfı hatırlatarak, Başpiskoposluk açıklamasından, II. Hrisostomos’un içerisinde bulunduğu karışıklık ve acizliğin açıkça anlaşıldığını belirtti.

Rum Ortodoks Kilisesi Sen Sinod Meclisi’ne yakın kayakların, II. Hrisostomos’un tavrını, “net bir pozisyon almaksızın, sudaki iki kayığı dengede tutmaya çalışarak akrobasi yapmaya çalışıyor” şeklinde yorumladığını belirten gazete, aynı kaynakların, Fener Rum Patrikhanesi’nin Rum Ortodoks Kilisesi’nin “akrobasisini” müdahale etmeden sadece izlediği ancak yakında tavır alacağı uyarısında bulunduğunu kaydetti.

Gazete Osadchiy’in “Kanal 6”ya mülakatında Güney Kıbrıs’ın içişlerine doğrudan müdahale ettiğine dikkat çekerken, Rum Yönetiminin ve siyasi partilerin bu müdahale karşısında “kulakları sağır eden bir suskunluk” içerisinde olduğuna vurgu yaptı. Gazete, “Ne Başkanlık ne de siyasi partiler Osadchiy’in yalnız Kilise meselesine değil  S-400’ler ve Akkuyu’daki nükleer santral ile ilgili söylediklerine yorum yaptı” ifadesine yer verdi.

Alithia haberi “Diyalogla Çözüm… Kıbrıs Kilisesi’nin Ukrayna Kilisesi’nin Bağımsızlığı Konusundaki İlk Resmî Açıklaması… Osadchiy’in Tehditlerine De Dolaylı Atıf” başlığıyla aktardı.

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