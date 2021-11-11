II. Kısa Öykü Yarışması Bu Kez Kıbrıs Efsanelerini Konu Ediyor

Ortaokul Ve Liseler Arası Kısa Öykü Yarışması, Milli Eğitim Ve Kültür Bakanlığı İle Telsim İşbirliğinde İkinci Kez Gerçekleştiriliyor.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile Telsim işbirliğinde, ülkemizin geleceği olan çocukların ve gençlerin; okuyan, yazan, sorgulayan, araştıran, düşünen bireyler olarak yetişmesine katkı koymak, onlara edebiyatı sevdirmek, geleceğin yazarlarına fırsat vermek ve onları teşvik etmek amacıyla gerçekleştirdiği Ortaokullar ve Liseler Arası Kısa Öykü Yarışması’nın ikincisi düzenleniyor.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile Telsim işbirliğinde 2’ncisi düzenlenecek Kısa Öykü Yarışması’nın konusu “Kıbrıs Efsaneleri” olarak belirlendi.

Son başvuru tarihi, 31 Mart 2022 olan yarışmanın ödül töreninin ise Mayıs 2022’de yapılması planlanıyor. Yarışmaya başvuracak öğrenciler, https://www.kktctelsim.com/telsim-kısa-öykü-yarışması internet linkinden, Kısa Öykü Yarışması şartnamesi ve başvuru formuna ulaşabilecekler.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, yarışma ile ilgili olarak şunları söyledi:

“Telsim ile birçok alanda işbirliğimiz olmuştur. Bakanlık olarak çocuklarımızın yazma becerilerinin geliştirilmesi ve düşüncelerini yazarak ifade edebilmeleri adına çeşitli çalışmalar yürütüyoruz. Öğrencilerimizin aldıkları eğitimin yanında bu tür etkinliklerle de kendilerini geliştirme fırsatı yaratılıyor ve bunun devamını içtenlikle arzuladığımı belirtmek isterim. Çocuklarımızın eğitimine, gelişimine ciddi katkı koyduğuna inandığım bu tür etkinliklerin düzenlenmesine vesile olan Telsim ailesine teşekkür ederiz.”

Telsim Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar da görüşlerini şöyle ifade etti:

“Gençlerimizin yaratıcılığını geliştirirken, kültürümüzün unutulmaması adına da çalışmalarımıza devam ediyoruz. Telsim, gençlerin sosyal gelişimlerini desteklemeyi kendisine hedef olarak belirlemiştir. Kısa öykü yarışmalarıyla, kültürümüzün unutulmaması adına, gençlerimizin Kıbrıs efsanelerini öyküleştirip, dijital ortamda kültürel bir arşiv yaratmalarını hedefliyoruz. Geçen yıl ilki düzenlenen Kısa Öykü Yarışması, yoğun bir katılımla gerçekleşmişti. Gençlerden çok değerli kısa öyküler elimize ulaşmıştı. Bu yıl Kısa Öykü Yarışması’nı ikinci kez, yeni konusu olan ‘Kıbrıs Efsaneleri’ konusu ile düzenlemekten son derece heyecan duyuyoruz.”