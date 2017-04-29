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“II. KKTC Kobi Zirvesi” 10-11 Mayıs’ta yapılıyor

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“II. KKTC Kobi Zirvesi” 10-11 Mayıs’ta yapılıyor
Zirve, “KKTC'de Girişimcilik Ekosistemi" ana başlığıyla 10 ve 11 Mayıs tarihlerinde yapılacak.

Girişimci adaylarının özendirilmesi, yüreklendirilmesi, teşvik edilmesi ve gelişmelerine katkı sağlanmasını hedefiyle, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, Küçük ve Orta Boy İşletmeler Geliştirme Merkezi (KOBİGEM) ve TC Kalkınma ve Ekonomik İş Birliği Ofisi’nce “II. KKTC KOBİ Zirvesi” düzenleniyor.

Lefkoşa’da Golden Tulip Otel’de yer alacak II. KKTC KOBİ Zirvesi, yatırımcılara ve finans kuruluşları için enerjik, yeni, keşfedilmemiş fırsatlar sunarken;  yerel yönetimler, sosyal liderler, üniversiteler, danışmanlar, özel fonlar için kendi kurumsal gelişimleri ve bölgesel gelişime umut vaat eden bir alanı bir araya getirmeyi amaçlıyor.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Ülkemizde önceliğin dünya pazarlarıyla rekabet edebilecek bir KOBİ sektörünün gelişimi olduğunun bilincinde olan bakanlığımız bu yılki zirve için yeni güçlü KOBİ'lerin desteklenebilmesi ve başarılı iş fikirlerinin hayata geçirilmesi konusunda büyük katkı koyacak ‘II. KKTC KOBİ Zirvesi’  “KKTC'de Girişimcilik Ekosistemi" ana başlığını benimsemekte ve bu zirve vesilesi ile bir dizi girişimcilik destek programlarının anonsunu hedeflemektedir” denildi.

Açıklamada, ülkede büyümeye ve gelişmeye dönük vizyonel bir bakış açısının oluşmasında katkı sağlayacağı belirtilen II. KKTC KOBİ Zirvesi’nde yapılacak girişimcilik ekosisteminin, girişimciliğin geliştirilmesi için etkili ortamın sağlanmasına büyük katkı koymasının  beklendiği kaydedildi.

Zirvenin amaçlarıyla ilgili şu bilgi verildi:

“Zirve, girişimci adaylarını özendirmesi, yüreklendirmesi, teşvik etmesi ve gelişmelerine katkı sağlamasını hedeflemektedir. ‘II. KKTC KOBİ Zirvesi’  yatırımcılara ve finans kuruluşları için enerjik, yeni, keşfedilmemiş fırsatlar sunarken;  yerel yönetimler, sosyal liderler, üniversiteler, danışmanlar, özel fonlar için kendi kurumsal gelişimleri ve bölgesel gelişime umut vaat eden bir alanı bir araya getirmeyi hedeflemektedir. Zirve sonucunda, girişimci olma, bu yolda başarılı olma ihtimalini arttırmak isteyen kişiler için güvenli kazanç fırsatları sunan, girişimcinin kendini yalnız hissetmediği, her kesimin kazandığı faydalı bir yaşam alanının Ülkemizde oluşturulması için önerilerin raporlanarak hayat bulmasını için zirve sonrası sonuç bildirgesi yayınlanacaktır.”

PROGRAM

10-11 Mayıs tarihlerinde Lefkoşa’da GoldenTulip Otel’de yer alacak zirvenin taslak programına göre, zirve, saat 09.30’da KOBİGEM Direktörü Ebru K. Sertoğlu’nun konuşmasıyla başlayacak ve ardından protokol konuşmaları yapılacak.

Saat 11.20’deki ilk oturumda “Girişimcilik ve Finansal Desteklerin Önemi” başlığı irdelenecek. KOSGEB Başkanı Recep Biçer başkanlığındaki oturumda KOBİGEM Direktörü Ebru Kaptan Sertoğlu, TC Kalkınma ve Ekonomik İş Birliği Ofisi İbrahim Darbaz ve KKTC Kredi Garanti Fonu’ndan bir temsilci konuşacak.

Saat 14.00’teki ikinci oturumda “İş Fikrinin Geliştirilmesi ve Kümelemenin Önemi” konusu ele alınacak. Oturum başkanlığını DAÜ’den Prof. Dr. Mustafa Tümer’in yapacağı oturumda, ODTÜ’den Doç. Dr. Cumali Sabah,  Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) Genel Sekreteri Aysun Önet İleri, Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO) Genel Sekreter Doğa Dönmezer ve Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası (KTESO) Koordinatörü Hürrem Tulga sunum yapacak.

Üçüncü oturum saat 15.15’te Mustafa Genç’in oturum başkanlığında “KOBİ'lerin ve Girişimciliğin Ekosistemi” konusunda yapılacak. Bu oturumun konuşmacıları ise UKÜ’den Yrd. Dr. Ayşen Berberoğlu, YDÜ’den Yazılım Müdürü Şahin Özgür Çeri, İş Kadınları Derneği’nden Şenay Ekingen, İş Adamları Derneği’nden Dengiz Kürşat, Genç Profesyoneller Platformu’ndan Bayram Ezdaş ve Genç İş Adamları Derneği’nden Cemal Gülercan olacak.

Zirvenin ikinci günü olan 11 Mayıs Perşembe günü saat 10.00’da ilgili kurum kuruluş katılımları ile KKTC'de Girişimcilik Ekosisteminin oluşturulması konusunda tam gün çalıştay yapılacak.

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