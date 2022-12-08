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II. Sektörel Vergi Ödülleri Galası Yarın Yapılacak

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II. Sektörel Vergi Ödülleri Galası Yarın Yapılacak
II. Sektörel Vergi Ödülleri Galası Yarın Yapılacak

Kıbrıs Türk Ticaret Odası, Maliye Bakanlığı Gelir ve Vergi Dairesi 2021 Kurumlar Vergisi ve Gelir Vergisi listelerine dayanarak, ilgili sektörlerde münhasıran faaliyet gösteren üyeleri arasında en yüksek vergi miktarını ödeyen üyelerine vergi onur ödülü verecek.

Odadan varilen bilgiye göre, II. Sektörel Vergi Ödülleri Galası, yarın saat 19:30’da Grand Pasha Hotel, Lefkoşa’da gerçekleştirilecek ve gecede 18 sektöre ödül verilecek.

Vergi Ödülleri Galası, basına kapalı olarak gerçekleşecek ve Kıbrıs Türk Ticaret Odası facebook sayfasından canlı yayınlanacak.

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