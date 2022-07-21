  • BIST 2.524,92
  • Altın 956.179
  • Dolar 17.6717
  • Euro 18.0092
  • Lefkoşa 33 °C
  • Mağusa 34 °C
  • Girne 32 °C
  • Güzelyurt 31 °C
  • İskele 34 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 21 °C
SON DAKİKASoğuk suyun tahmin bile edilemeyen zararları

II. Uluslararası Barış ve Özgürlük Okçuluk Kupası sona erdi

» »
20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı kapsamında, Okçular Vakfı ve Yunus Emre Enstitüsü’nün iş birliğiyle gerçekleştirilen II. Uluslararası Barış ve Özgürlük Kupası’nın son gününde
II. Uluslararası Barış ve Özgürlük Okçuluk Kupası sona erdi

 Türk Yıldızları gösterisi, okçuluk deneyimleme etkinliği ve Arslanbek Sultanbekov konseri düzenlendi.

Girne’de Okçular Vakfı ve Yunus Emre Enstitüsü’nün iş birliğiyle hayata geçirilen II. Uluslararası Barış ve Özgürlük Okçuluk Kupası dün sona erdi.

ÇEŞİTLİ ETKİNLİKLER DÜZENLENDİ

Kupanın son gününde, 20 Temmuz 1974 Kıbrıs Barış Harekatı’nın yıl dönümünde, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Okçular Vakfı Başkanı Haydar Ali Yıldız’ın da katıldığı kutlamalar kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Okçuluk Kupası’nda yarışan sporcularla birlikte Kapalı Maraş kentini gezen Yıldız, Kıbrıs gazileriyle bir araya geldi, şehitliği ve KKTC Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ın mezarını ziyaret etti. Yıldız, “48. yıl önce gerçekleştirilen Kıbrıs Barış Harekatı’nda adanın özgürlüğü için mücadele eden aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi minnetle anıyoruz. Okçular Vakfı olarak bu coşkuya ortak olmaktan gurur duyuyoruz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Barış ve Özgürlük Bayramı kutlu olsun” dedi.

17 Temmuz’da başlayan, 14 ülkeden 28 sporcunun katıldığı II. Barış ve Özgürlük Okçuluk Kupası, Türk Yıldızları’nın gösterisi, okçuluk deneyimleme etkinliği ve Arslanbek Sultanbekov konseriyle son buldu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Türkiye, Akdeniz Oyunları'nda madalya sıralamasındaki liderliğini İtalya'ya kaptırdı05 Temmuz 2022 Salı 08:32
  • Kıbrıs Tavla Ligi”, Temmuz-Ağustos 2022 sezonu bu akşam Mağusa'da başlıyor04 Temmuz 2022 Pazartesi 16:05
  • Ödünç aldığı oklarla beş madalya kazandı03 Temmuz 2022 Pazar 20:37
  • Avcı eğitimi 23 Temmuz’da…30 Haziran 2022 Perşembe 12:10
  • Her sabah '' şampiyonluğa inanarak'' hedefe ulaştılar27 Haziran 2022 Pazartesi 12:12
  • Milli atletimiz Yiğitcan, Bursa’da KKTC’yi temsil etti27 Haziran 2022 Pazartesi 09:51
  • Doğa Erek, Atletizm U23’te Türkiye üçüncüsü…26 Haziran 2022 Pazar 08:45
  • MotoGP'de sıradaki durak Hollanda24 Haziran 2022 Cuma 10:37
  • Beşiktaş’ta yeni hedef Koray Günter23 Haziran 2022 Perşembe 17:21
  • Paralimpik sporcu Sevilay Öztürk kayıp madalyalarına kavuştu23 Haziran 2022 Perşembe 17:12
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti