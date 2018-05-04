II.Yerbilimleri Kongresi devam ediyor

Kongre, Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Yerbilim Mühendisleri Odası’nın Türkiye Maden Mühendisleri Odası, Jeoloji Mühendisleri Odası, Jeofizik Mühendisleri Odası ve Petrol Mühendisleri Odası organizasyonuyla gerçekleştiriliyor. Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde başlayan ve Pazar gününe kadar sürecek kongre KTMMOB Yerbilim Mühendisleri Odası Başkanı Oğuz Vadilili, Türkiye Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Petrol Mühendisleri Odası Başkanı Yüksel Kurt, TMMOB Maden Mühendisleri Odası Başkanı Ayhan Yüksel, TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Başkanı Hüseyin Alan, TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası Başkanı Şevket Demirbaş ve KTMMOB Başkanı Seran Aysal’ın sunuş konuşmalarıyla başladı.

Kongrede, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali de konuşma yaptı. Ardından “Doğu Akdeniz Hidrokarbon Jeopolitiği ve Kıbrıs “ konulu açılış paneline geçildi. Açılış panelinde TMMOB Petrol Mühendisleri Odası Enerji Politikaları Çalışma Grubu Başkanı Ahmet Necdet Pamir, TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası’ndan Prof. Dr. Mustafa Ergün, TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası’ndan Özer Balkaş, TMMOB Maden Mühendisleri Odası’ndan Mesut Erkan, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası Hukuk Anabilim Dalı Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Sertaç Hami Başeren birer konuşma yapacaklar. Bugün ve Cumartesi günleri ise 7 farklı oturumda gerçekleşecek olan sunumlar KTMMOB Kongre Salonu’nda yer alacak. Sunumlarda arkeojeofizik yöntemler, zemin incelemelerinde jeofiziksel yöntemler, mühendislik eğitiminde yeni çağın getirdikleri, enerji jeopolitiği penceresinden Doğu Akdeniz ve Kıbrıs, kıyı akiferlerinde tuzlu su girişiminin modellenmesi, kültürel jeoloji ve jeolojik miras, taşocaklarının değerlendirilmesi ve denetim sistemi gibi sunumlar gerçekleştirilecek.