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III. DAÜ Astronomi Atölyesi’nde öğrenciler uzayın derinliklerini keşfettiler

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Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Fen ve Edebiyat Fakültesi, Yaz Okulu Ofisi, New Horizon ve DAÜ Astronomi Kulübü’nün düzenlediği 3. Astronomi Yaz Atölyesi, 12-13 Ağustos'ta DAÜ'de başarıyla gerçekleştirildi
III. DAÜ Astronomi Atölyesi’nde öğrenciler uzayın derinliklerini keşfettiler

DAÜ Tanıtım ve Kurumsal İletişimden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Öztüren ve DAÜ Fen ve Edebiyat Fakültesi, Fizik ve Kimya Bölümleri Başkanı Prof. Dr. İzzet Sakallı, etkinlik kapsamında yaptıkları açılış konuşmaları sırasında, 3. DAÜ Astronomi Atölyesi’nin katılımcılara yönelik fayda sağlayıcı nitelikte olduğuna değinerek, söz konusu etkinliğe sunumları ile katkı koyan ve katılımcı olarak yer alan herkese teşekkür etti.

DAÜ’den verilen bilgiye göre, DAÜ Uluslararası Yaz Okulu kapsamında düzenlenen ve birçok akademisyenin katılım sağlayıp eğitim verdiği 3. DAÜ Astronomi Atölyesi’nde 12 Ağustos tarihinde, Yenal Öğmen “Evrenden Hikayeler”, DAÜ Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Halilsoy “Zamanda Yolculuk”, Tutku Kolcu “Modern Teleskoplar ve Galaksi Evrimi”, Gözde Soyel “LIGO-Kütleçekim Dalgaları”, Sedat İzcan “Yıldızlara Uzanmak: Kendi Uydunuzu İnşa Etmek!”, İbrahim Ekin Erkan “Evrenin Evrimi”, DAÜ Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Huriye Gürsel “Fizikte Hiçlik ve Kozmoloji” konulu sunumlar gerçekleştirdi.

13 Ağustos tarihinde ise, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bayram Tekin “Çarpışan Kara Deliklerin Sesi Nasıl Duyulur? (Online)”, Sabancı Üniversitesi TGD Bölümü Öğretim Görevlisi Dr. Ece Kilerci “Ötegezegenler”, DAÜ Fizik Bölümü Öğretim Görevlisi Dr. Mert Mangut “Galaksinin Kalp Atışları”, DAÜ Fizik ve Kimya Bölümleri, Bölüm Başkanı Prof. Dr. İzzet Sakallı “Görünmezliğin Fiziği: Hawking Radyasyonu ve Kuazinormal Modlar”, Ahmet Levent Takır “Geçmişten Günümüze Astronomide Ölçüm Yöntemleri”, Ufuk Balkan “Newton’dan Bugüne Bilim Felsefesi”, DAÜ Fizik Bölümü Öğretim Görevlisi Dr. Zahra Amirabi “The Sun”, DAÜ Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Habib Mazharimousavi “Some Historical Moments in Physics” konulu sunumları ile Astronomi Atölyesi’nde yer aldı.

9. sınıf ve üzeri öğrencilere verilen eğitimler dışında öğrencilere yönelik Teleskoplarla Gözlem Etkinliği ve Uygulama Atölyesi kapsamında Küp Uydu Yapımı etkinlikleri de gerçekleştirildi.

12 Ağustos tarihinde 3-8’inci sınıf öğrenciler için, 13 Ağustos tarihinde ise 9. sınıf ve üzeri öğrenciler için Teleskoplarla Uzay Gözlemi etkinliği yapıldı. Etkinlikler sonunda, Prof. Dr. Öztüren tarafından, New Horizon İnisiyatifi adına Yenal Öğmen’e ve 3. DAÜ Astronomi Atölyesi’ne katılan öğrenciler adına Kahoot Bilgi Yarışması birincisi Süreyya Sadisönmez’e, hediye ve sertifika takdimi yapıldı. Ayrıca sertifikalı eğitime katılan tüm öğrencilere, DAÜ tarafından e-sertifika gönderilecek.

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