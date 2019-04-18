III. İlkokullar Arası Kompozisyon Yarışması ödülleri verildi

. Koopbank Genel Merkezi Konferans Salonu’nda düzenlenen törene, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, Koopbank Yönetim Kurulu Başkanı Oya Öznergiz, Koopbank Genel Müdürü Kemal Ataman, banka yöneticileri, ödül alan çocuklar ve aileleri ile okul temsilcileri katıldı.

Bu yıl “Birikim” teması ile 3. kez gerçekleştirilen ilkokullar arası kompozisyon yarışmasına yüksek düzeyde katılım oldu. İlkokul 4. ve 5. Sınıf öğrencilerine yönelik olarak gerçekleştirilen yarışmaya, 161 ilkokul öğrencisi katıldı. Yarışmanın birincisi Güzelyurt Özgürlük İlkokulu’ndan “Biriktirmek ne güzel şey”, ikincisi TED Kuzey Kıbrıs Koleji’nden “İyilik evi” ve üçüncüsü ise Karaoğlanoğlu İlkokulu’ndan “Biri kim?” isimli kompozisyon oldu. Öte yandan üç ilkokul öğrencisine mansiyon ödülünün verildiği yarışmada, üç öğrenci ise Koopbank Teşvik Ödülü’ne layık görüldü.

İlkokul öğrencilerinin birikim temasını kompozisyonlarına yansıttığı yarışmada, birikimin önemine dikkat çekildi. Yarışmada çocuk perspektifinden çok başarılı kompozisyonların yazıldığı gözlemlenirken, seçici kurul alanında uzman kişilerden oluşturuldu. Yarışmaya katılan kompozisyonlar, seçici kurul üyeleri Eğitim Denetmeni Esen Bahadır, Akademisyen Yrd. Doç. Dr. Mihrican Aylanç, Koopbank Basın ve Halkla İlişkiler Bölümü’nden İletişim Uzmanı Oshan Sabırlı tarafından değerlendirildi.

-Cemal Özyiğit-

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit etkinlikte yaptığı konuşmada, geçmişteki zor günlerde köylü, çiftçi, işçi ayırt etmeksizin, Kıbrıs Türk Toplumuna her anlamda katkıda bulunan Kooperatif Merkez Bankası’nın varoluş mücadelesinin simgesi olduğuna dikkat çekti.

Kooperatifleşmenin iş ve güç birliği yaparak yardımlaşma ve dayanışma anlamına geldiğini, toplum olarak bugünlerde de yardımlaşmaya ihtiyaç duyulduğunu belirten Özyiğit, Kooperatiflerin topluma kattığı değerlere sahip çıkılması gerektiğini vurguladı. Bu toplumun geleceği olan çocuklarımızın da bu değerler ışığında yetiştirilmesinin önemine dikkat çeken Özyiğit, yarışmanın temasının ‘Birikim’ olduğuna dikkat çekti ve Kıbrıs Türk Toplumunun geçmişten günümüze edindiği birikimleri çocuklara en doğru şekilde aktarmak gerektiğini, kendilerinin temel uğraşlarında birinin de bu olduğunu kaydetti.

“Yaşamın her alanında iyi ve doğru şeyler biriktirin”

Konuşmasında çocuklara da seslenen Bakan Özyiğit, “Sadece maddi olarak değil, yaşamın her alanında iyi ve doğru şeyler biriktirmeye gayret gösterin. İyi dostluklar, arkadaşlıklar yanında, sevgi biriktirin, kitap okuma alışkanlığı kazanarak, bilgi biriktirin” dedi.

Bu tür etkinliklerin çocuklar için ne kadar eğitici olduğuna dikkat çeken Özyiğit, bakanlık olarak bu tür etkinliklere destek vermeye devam edeceklerini kaydederek, yarışmanın düzenlenmesindeki katkılarından dolayı Koopbank’ı, yarışmaya katılan tüm öğrencileri ve öğretmenlerini tebrik etti, katkı koyan herkese teşekkürlerini iletti.

“Her Çok, Azdan Olur”

Koopbank Genel Müdürü Kemal Ataman ise konuşmasında çocuklara seslenerek yarışmanın tema konusu olan birikimin ülkelerin olmazsa olmazı olduğuna dikkat çekti. Kemal Ataman çocukların kompozisyonlarında birikimin önemini çok iyi kavradıklarını gözlemlediğini ve bundan çok mutlu olduğunu sözlerine ekledi. Ataman konuşmasını şöyle sürdürdü; “En önemlisi birikimin sadece elimize geçen paranın bir kısmını belli bir amaç için bir kenara ayırmak olmadığını, yani birikimin sadece para ile maddiyat ile sınırlı kalmadığını yazdıklarınızla bize gösterdiniz. Öte yandan, birikim için çok para kazanmak gerektiğinin bir yanılgı olduğunu küçük yaşınıza rağmen şimdiden kavradığınızı gördük.”

İnsanların birikimlerinin yani paranın merkezinde olan bir bankacı olarak çocuklar seslenen Ataman “her çok, azdan olur”, bugün büyükleriniz dahi, bunu hayatlarının merkezine koymakta, yani birikim yapmakta hala zorlanıyorlar. Ne mutlu ki sizler daha şimdiden azdan çoğun var olabileceğini öğrenmişsiniz” dedi.

Ataman konuşmasında üçüncü kez gerçekleştirilen kompozisyon yarışması ile geleceğin sanatçıları, siyasetçileri, iş insanları olacak çocukların, gerek kooperatifçiliğin gerekse bir ülkenin gelişmesinin temelini oluşturan birikim bilincinin önemine dikkat çekmeyi amaçladıklarını vurguladı. Ataman konuşmasının sonunda yine çocuklara seslenerek şunları söyledi: “Sevgili çocuklar, sadece para değil, bilgi ve sevgi de biriktirin.”

Yarışmayı kazananlar ve mansiyon ödülleri ile Koopbank Teşvik Ödülü kazananlar şu şekilde oldu;

DERECEYE GİRENLER

Zeki Zekican - Biriktirmek Ne Güzel Şey - Güzelyurt Özgürlük İlkokulu

Elvin Altuğ - İyilik evi - TED Kuzey Kıbrıs Koleji

Esin Kendir - Biri kim? - Karaoğlanoğlu İlkokulu

MANSİYON ÖDÜLLERİ

Asır Karcan – Birikim - GAÜ The Elementary School

Nil Hanaz - Biriktir-eme-diklerimiz - 9 Eylül İlkokulu

Ayşin Liva Muslu – Birikim - Doğa Internatıonal Schools

KOOPBANK TEŞVİK ÖDÜLLERİ

Çise Tabur - Her çocuk azdan var olur - YDÜ İlkokulu

İpek Özkan Birikim - Doğa Internatıonal Schools

Ada Tunay - Birikimim Geleceğim - Eşref Bitlis İlkokulu